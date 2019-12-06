Гороскоп 6 декабря: Близнецам стоит сдерживать эмоции, а Скорпионы усилят авторитет

Восход Солнца: 08:13

Заход Солнца: 16:27

Солнце в Стрельце.

Овен. День неблагоприятен для установления новых отношений. Не пытайтесь торопить события или изменить привычный распорядок дня.С недоверием отнеситесь к заманчивым предложениям, не пускайтесь в авантюры. Потакание собственным слабостям может затормозить духовный прогресс и стать причиной многих неприятностей.

Телец. День символизирует очищение мыслей, подключение к источникам энергии. Рекомендуется сосредоточиться на своих мыслях, проанализировать свои поступки и устремления. Не исключено возвращение к старым проектам, которые принесут выгоду.

Близнецы. Сатанинский день. Вероятны ухудшение самочувствия, повышенная раздражительность, нервные стрессы. Будьте осторожны – не идите на поводу у эмоций. Ваша правдивость и стремление развесить ярлыки могут сослужить плохую службу. Если в этот день Вам предстоит поездка или Вы собираетесь в путешествие, соблюдайте осторожность. Существует вероятность травмы.

Рак. Этот день лучше провести дома. Тяжелый и опасный день. Вероятно негативное влияние со стороны или плохое известие. День пройдет под знаком черной магии, духовной нерешительности, сомнений. Вам полезны прогулки на свежем воздухе. Последуйте этому совету, и Вы не ошибетесь. Скромность и высокие нравственные качества помогут снизить негативные тенденции дня.

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Лев. Хороший день во всех отношениях. Ваша активность и деловитость будут отмечены начальством или партнерами по бизнесу. Благоприятный день для завершения дел, анализа пройденного пути, общения с близким человеком.

Дева. Благоприятный день для духовного прозрения, преодоления сомнений, победы над недругами. В проявлении чувств следует проявить трезвость, даже некоторую расчетливость, что оградит от возможных неприятностей в отношениях с противоположным полом. Вечер этого дня запомнится встречей со старым другом или приятным известием.

Весы. Вероятно, что личная жизнь не будет слишком занимать Вас, а создавшаяся напряженность в профессиональной деятельности и в финансовом положении будет требовать большой концентрации сил. Здоровье многих Весов окажется легко уязвимым. Рекомендуется в течение всего месяца проводить профилактические мероприятия, снижать обострение хронических заболеваний.

Скорпион. День, благоприятный для деловых контактов, заключения сделок и принятия важных решений. Не торопитесь принимать важные решения, поступайте обдуманно, не доверяйте ведение ваших финансовых дел случайным людям. Ваша привлекательность поможет в общении с окружающими, а внутренняя собранность будет способствовать усилению авторитета у начальства и членов семьи.

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Стрелец. Неблагоприятный день. Не исключено, что из-за неосторожных высказываний или стремления восстановить справедливость Вы не сможете достигнуть задуманной цели. Звезды рекомендуют внимательнее отнестись к своему здоровью, особенно к качеству питания.

Козерог. День символизирует иллюзии, обманы и предательство. Неблагоприятен для заключения браков, договоров, купли-продажи, обмена жилплощади. Вашей детской непосредственностью и бескорыстием могут воспользоваться эгоистичные и неискренние люди. Постарайтесь разобраться в отношениях в своем окружении. Реально оцените свои возможности. Смелые идеи, которые Вас посещали, окажутся несбыточными.

Водолей. Звезды советуют действовать напористо и с размахом. Не отказывайтесь от новых дел, даже если они покажутся Водолеям малоперспективными. В решении финансовых вопросов положитесь на свою интуицию. Женщинам предстоят траты, но вложенные деньги окупятся. Удачный день для заключения различного рода сделок и соглашений.

Рыбы. День обещает быть ярким и запоминающимся. Вы ощутите легкость и непринужденность. Дома воцарится полное взаимопонимание. Используйте любую возможность для путешествий, поездок и прогулок. Появится возможность переосмыслить прошлое и создать удачные планы на будущее.

Астролог: Вальдемар Небоходцев