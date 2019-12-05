В МЧС рассказали, как выбрать безопасную елку

В преддверии Нового года амурское управление МЧС России напомнило о мерах пожарной безопасности при подготовке к празднику. В частности, специалисты рассказали, как выбрать безопасную елку. Так как даже небольшое возгорание на праздничном дереве быстро перерастает в большой пожар.

«Выбирайте свежесрубленное дерево. Ствол на ощупь должен быть липким. Хвоя должна быть зелёной и не должна опадать. Давно срубленная и засохшая ёлка чрезвычайно пожароопасна. Если же вы предпочитаете искусственную лесную красавицу, то приобретайте только ту, которая имеет сертификат безопасности. Устанавливайте ёлку на устойчивой подставке или в ведре с песком. Не допускайте, чтобы ветки и верхушка ёлки касались стен и домашних вещей. Не устанавливайте ёлку вблизи отопительных приборов, не допускайте, чтобы ёлка загораживала проходы и мешала свободному выходу из комнаты», – рассказали в МЧС.

При украшении елки также необходимо помнить о соблюдении правил пожарной безопасности. Нужно использовать только полностью исправные электрические гирлянды заводского изготовления. Электросеть должна защищаться заводскими предохранителями. Нельзя позволять детям самостоятельно включать электрогирлянды и оставлять ёлку с включенной гирляндой без присмотра. Также важно выключать электрогирлянду перед сном.

«При обнаружении неисправности в гирлянде немедленно ее обесточьте. Не допускайте зажигания в помещениях бенгальских огней, хлопушек и пользования открытым огнём (свечами) вблизи ёлки. Не обкладывайте ёлку ватой и не украшайте игрушками из легковоспламеняющихся материалов. А если елка загорелась, действовать нужно быстро, чтобы не позволить распространиться огню. Обесточьте электрогирлянду, повалите ёлку на пол. Воспользуйтесь для тушения подручными средствами: огнетушителем, кошмой, покрывалом, одеялом (не синтетическими) и не забудьте сообщить о возгорании в службу спасения», – добавили в ведомстве.

В случае возникновения пожара нужно звонить по номерам: 101 – для набора со всех операторов мобильной связи; 01 – со стационарных телефонов; 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб.