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сегодня, 21:02 1

В России предложили наказывать СМИ за давление на суд

В России предложили наказывать СМИ за давление на суд
Фото: https://news.vtomske.ru/

Совет судей разрабатывает проект защиты от «тенденциозных публикаций» и предлагает ввести ответственность для СМИ и журналистов за давление на суд. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на проект концепции информационной политики судебной системы на 2020—2030 годы.

Как отмечается, среди предлагаемых мер — внедрение «эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти в СМИ» и «пресечения злоупотреблений со стороны отдельных представителей» средств массовой информации. Также предлагается ввести ответственность для СМИ за «лоббирование интересов отдельных лиц» с помощью размещения на коммерческой основе «негативных материалов о деятельности судов».

В конце сентября в Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес судьи Алексея Криворучко. 11 ноября следователи возбудили уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда. По делу об экстремизме и угрозах судье под арест был отправлен Алексей Вересов.

Также был арестован ещё один фигурант данного дела — житель подмосковной Электростали Евгений Ерзунов.

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#закон #СМИ

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Комментарии
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  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    4 минуты назад

    Везде хотят рот заткнуть.

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