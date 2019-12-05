В России предложили наказывать СМИ за давление на суд

Как отмечается, среди предлагаемых мер — внедрение «эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти в СМИ» и «пресечения злоупотреблений со стороны отдельных представителей» средств массовой информации. Также предлагается ввести ответственность для СМИ за «лоббирование интересов отдельных лиц» с помощью размещения на коммерческой основе «негативных материалов о деятельности судов».

В конце сентября в Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес судьи Алексея Криворучко. 11 ноября следователи возбудили уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда. По делу об экстремизме и угрозах судье под арест был отправлен Алексей Вересов.

Также был арестован ещё один фигурант данного дела — житель подмосковной Электростали Евгений Ерзунов.