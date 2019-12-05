Супружескую пару из Благовещенского района поздравили с бриллиантовой свадьбой

5 декабря специалисты отдела ЗАГС по городу Благовещенску и Благовещенскому району провели торжественное мероприятие в клубе села Сергеевка Благовещенского района. Супругов Васильевых поздравили с 60-летием супружеской жизни. Начальник управления ЗАГС Амурской области Наталья Томилова вручила супругам подарок: памятный знак «Юбилярам супружеской жизни» и букет цветов.

В присутствии родных и близких людей юбиляры вспоминали, как все начиналось. Раиса Павловна мечтала о карьере врача, поступила в медицинское училище, но от своих планов пришлось отказаться. Заболела мама и Раисе Павловне пришлось вернуться в родное село Бибиково ухаживать за родительницей. Однажды ей предложили работу связисткой в почтовом отделении в соседнем селе Сергеевка, Раиса Павловна согласилась. На работу ходила пешком, а это 10 километров.

Тем временем Георгий Дмитриевич вернулся из армии, увидел Раису Павловну и стал проявлять знаки внимания. Ходили на танцы, Георгий провожал Раису домой за 10 километров. Зимой он возил ее на телеге, летом на коне. Именно по дороге домой Георгий сделал предложение руки и сердца.

Началась обычная семейная жизнь со всеми её радостями, повседневными заботами и проблемами, в которые погружается каждая молодая семья. Раиса Павловна продолжала трудиться на почте, Георгий Дмитриевич был ветеринаром на селе. Затем появились дети, а после уже внуки и правнуки.

В отделе ЗАГС существует традиция: в свой юбилей супруги ставят подписи в почётной книге юбиляров супружеской жизни. Сегодня в этой книге появилась еще одна страничка с подписями супругов Васильевых. А в завершение праздника супруги закружились в вальсе.