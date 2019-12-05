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сегодня, 19:51 1

Путин подписал закон об установке на гаджеты российского софта

Путин подписал закон об установке на гаджеты российского софта
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон разработали депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко. Авторы считают, что закон обеспечит защиту интересов российского бизнеса. По их мнению, это позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий.

Перечни гаджетов, ПО и порядок его установки будет определять правительство. Депутаты в пояснительной записке предполагали, что это должны быть смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ», пишет РИА Новости.

На заседании экономического комитета Совета Федерации отмечалось, что ответственность за предустановку российского ПО будет нести организация-продавец.

Как заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, закон расширит ассортимент гаджетов для покупателей и поддержит российские компании. Кроме того, новые правила соответствуют зарубежным тенденциям.

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#закон #российская власть #технологии

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    1. Что за ПО будет? На основе Линукса? Даже с большой натяжкой назвать его Российским нельзя будет.

    2. Закончится так же, как и Линукс (читай - бесплатное ПО) в образовательных учреждениях?

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