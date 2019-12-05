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В Амурской области официально открыли новый железнодорожный мост через реку Зея

В Амурской области официально открыли новый железнодорожный мост через реку Зея

В четверг, 5 декабря, в Амурской области было открыто движение поездов по новому железнодорожному мосту через реку Зея. Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров по видеосвязи дал старт началу эксплуатации нового сооружения. Он отметил, что работы были завершены на год раньше, чем было запланировано.

«Зейский мост – самый большой из построенных на сети ОАО "РЖД" за последние годы. Глубина подземной части фундамента получилась высотой с 8-этажный дом. Строительство велось с 2016 года круглогодично, невзирая на погоду и времена года. Благодаря усилиям строителей работы завершены на год раньше срока», – заявил Олег Белозёров, подчеркнув, что нормативный срок эксплуатации – не менее ста лет.

Новый мост расположен на участке Михайло-Чесноковская – Арга Забайкальской железной дороги и предназначен для пропуска поездов по Транссибу в направлении с Запада на Восток.

Строительство моста велось с 2016 года в рамках реализации инвестиционного проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей». Инвестиции РЖД в строительство объекта составили 4,7 миллиарда рублей.

Протяженность моста с учетом подходов составляет около 3,4 километра. Для сокращения срока строительства возведение опор и сборка пролетных строений осуществлялись параллельно с двух берегов, что позволило выполнить работы с опережением срока.

Конструкция нового моста предполагает пропуск по нему грузовых поездов повышенного веса со скоростью до 90 километров в час, а также пассажирских поездов со скоростью до 120 километров в час. Это позволит существенно повысить пропускную способность участка и сократить время доставки грузов по железной дороге к морским портам Дальнего Востока.

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#транспорт

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