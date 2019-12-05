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История: как строили микрорайон Благовещенска (видео)

История: как строили микрорайон Благовещенска (видео)

Микрорайон Благовещенска начали строить в 70-е годы прошлого столетия. Изначально он представлял собой застройку из панельных домов не выше пяти этажей, которую в то время возводили в разных городах Советского Союза. Предназначался для рабочих заводов Благовещенска.

Что получилось воплотить в жизнь, а что нет, корреспонденту Альфа ТВ рассказала архитектор микрорайона Тамара Ищенко, которая приехала на стройку в Благовещенск в 1976 году.

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#Альфа ТВ #история #строительство

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