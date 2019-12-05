Сообщение о подозрительном предмете во «Флагмане» не подтвердилось

Работа торгового центра «Флагман» в Благовещенске возобновилась, в 18:25 посетителей и сотрудников впустили в здание. Перед этим его проверили сотрудники спецслужб, в том числе кинолог с собакой.

Ранее сообщалось, что в торговом центре прошла эвакуация из-за телефонного сообщения о подозрительном предмете. Людей немедленно вывели на улицу, причем по словам очевидцев, эвакуировать посетителей и сотрудников начали примерно в 17 часов, а автобусы для людей, находящихся на морозе, подали в 17:50. В 18:50 в здание зашел кинолог с собакой, часть людей при этом оставалась на улице, ожидая, когда они смогут попасть внутрь.

В итоге сообщение о подозрительном предмете не подтвердилось, информация оказалась ложной.