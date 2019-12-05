Салат оливье в этом году обойдется россиянам дороже

За год стоимость продуктов для оливье выросла на 4,6 %. Таковы данные Росстата. Тазик традиционного новогоднего салата (12 порций) обойдется россиянам в 1,02 тысячи рублей.

Порция на семью из четырех человек будет стоить 340 рублей, а в 2018 году она стоила 325 рублей. Для расчета индекса оливье Росстат традиционно предлагает следующий рецепт салата: консервированные огурцы (500 граммов), горошек (380 граммов), картофель (500 граммов), морковь (200 граммов), куриные яйца (4 штуки), вареная колбаса (300 граммов), майонез (200 граммов) и репчатый лук (100 граммов).

За год больше остальных подорожали репчатый лук (на 10 % — до 24 рублей за килограмм), вареная колбаса (на 6 % — до 396 рублей), консервированные горошек и огурцы (на 6 % — до 164 рублей за килограмм), а также майонез (на 5 % — до 176 рублей за килограмм). Куриные яйца выросли в цене на 1 % — до 59 рублей за 10 штук.

Некоторые ингредиенты подешевели. Стоимость моркови снизилась на 11 % — до 26 рублей за килограмм, картофеля — на 3 % — до 20 рублей за килограмм.

Селедка под шубой традиционно обойдется россиянам дешевле оливье. Общая стоимость ингредиентов для нее за год выросла на 2,6 %. Чтобы накормить этим салатом семью из четырех человек, придется потратить 157 рублей (в 2018-м — 153 рубля).

Чтобы рассчитать индекс, Росстат использует следующий рецепт: соленая сельдь (350 граммов), картофель (400 граммов), столовая свекла (350 граммов), морковь (200 граммов), куриные яйца (2 штуки), репчатый лук (100 граммов), майонез (300 граммов).

При этом сельдь за год подорожала на 4 % — до 196 рублей за килограмм, а свекла, напротив, подешевела на 8 % — до 25 рублей за килограмм.

В 2018-м Росстат фиксировал несколько другую динамику, пишут «Известия».Тогда наблюдалось повышение цен на все ингредиенты для салатов, кроме сельди, которая подешевела на 6 %. Плюс к этому неизменной относительно 2017 года оставалась стоимость картофеля. Больше остальных росли в цене столовая свекла (+25 %), морковь (почти +14 %) и куриные яйца (+12,5 %).