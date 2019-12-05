На благовещенку с маленькими детьми накинулись бездомные собаки (видео)

В Благовещенске возле детской поликлиники № 4 на амурчанку с маленькими детьми напала стая бездомных собак. Дарья Шевелева приехала с трехлетним и девятимесячным сыновьями на прием к врачу. Собаки застали молодую маму в врасплох на автомобильной парковке – напали со спины.

Благодаря зимней одежде старший ребенок отделался лишь испугом, а Дарью один пес укусил за ногу до крови. Подробности происшествия в материале Альфа ТВ.

Амурчанка написала обращение в мэрию Благовещенска, чтобы проблему с бездомными собаками возле детского медучреждения решили. Больше подобных происшествий не случалось.

Серьезное нападение бездомных собак на ребенка в Благовещенске случилось в апреле 2019 года. Тогда стая чуть не загрызла девятилетнего мальчика, его спас рабочий цементного завода. Ребенок получил тяжелые травмы, находился в реанимации в состоянии искусственной комы. Следователи возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». В мае мальчика выписали из больницы.