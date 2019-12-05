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сегодня, 18:35 2

На благовещенку с маленькими детьми накинулись бездомные собаки (видео)

На благовещенку с маленькими детьми накинулись бездомные собаки (видео)

В Благовещенске возле детской поликлиники № 4 на амурчанку с маленькими детьми напала стая бездомных собак. Дарья Шевелева приехала с трехлетним и девятимесячным сыновьями на прием к врачу. Собаки застали молодую маму в врасплох на автомобильной парковке – напали со спины.

Благодаря зимней одежде старший ребенок отделался лишь испугом, а Дарью один пес укусил за ногу до крови. Подробности происшествия в материале Альфа ТВ.

Амурчанка написала обращение в мэрию Благовещенска, чтобы проблему с бездомными собаками возле детского медучреждения решили. Больше подобных происшествий не случалось.

Серьезное нападение бездомных собак на ребенка в Благовещенске случилось в апреле 2019 года. Тогда стая чуть не загрызла девятилетнего мальчика, его спас рабочий цементного завода. Ребенок получил тяжелые травмы, находился в реанимации в состоянии искусственной комы. Следователи возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». В мае мальчика выписали из больницы.

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#Альфа ТВ #дети #происшествия

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Комментарии
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  • Дочь Самурая

    Дочь Самурая
    40 минут назад

    Бл..ть когда наведут уже порядок в этой сфере. Достали эти стаи.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    33 минуты назад

    Сегодня видел свору на Кузнечной (То ли Зейская, то ли Амурская пересекает) где стая кобелей гнали сучку, которая в свою очередь убегала поджимая хвост.

    Все собаки естественно были агрессивны. Возможно всеобщее обострение сейчас у псин. Будьте осторожны.

    Уже нет сил чего то там писать властям, зоозащитникам. Если будет угроза мне и близким, будем решать по другому вопросы.

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