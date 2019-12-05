Следователи ищут амурчан, прыгавших с парашютом на аэродроме в Черемхове

Представителями Амурской региональной общественной молодежной организации активного отдыха и спорта «Экстремальный здоровый отдых на природе» и Амурской региональной общественной авиационной спортивной молодежной организации «Крылья Амура» с территории посадочной площадки, расположенной около села Черемхово Ивановского района за деньги оказывали услуги по прыжкам с парашютом. При этом использовалось воздушное судно Ан-2, которое не соответствует требованиям лётной годности, не является исправным и готовым к полёту.

В ходе предварительного следствия установлено, что услуги оказывались с 2015 года и пострадали несколько человек. В связи с этим граждан, прыгавших с парашютом в Ивановском районе, просят обратиться в Амурский следственный отдел на транспорте следственного управления по адресу: город Благовещенск, улица Театральная, 27, или по номеру телефона 8(4162) 33-66-86.