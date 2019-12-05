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Танцор из Приамурья Артем Желудков выступит в «Танцах» на ТНТ

Танцор из Приамурья Артем Желудков выступит в «Танцах» на ТНТ

7 декабря юный танцор из Амурской области Артем Желудков выступит в шоу «Танцы» на канале ТНТ. Каким именно будет его номер, пока держится в секрете.

Артем вместе с Елизаветой Скляр и тренером ребят Павлом Маркиным вылетают в Москву из Благовещенска 6 декабря. Лиза ранее выступала в паре с Артемом в «Танцах», но в этот раз она танцевать не будет. Это связано с тем, что девочка получила травму, рассказал ИА «Амур.инфо» Павел Маркин.

Об успехах Артема и Лизы в шоу «Танцы» на ТНТ стало известно в начале сентября. Они приняли участие в кастинге программы и получили «добро» от членов жюри.

Кроме того, в сентябре с юными танцорами встречался корреспондент «АльфаТВ», узнав подробности.

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#конкурсы #концерты #ТВ

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