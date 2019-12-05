Торговый центр «Флагман» в очередной раз эвакуировали

В Благовещенске 5 декабря около 17 часов вечера в торговом центре «Флагман» была объявлена эвакуация. По информации очевидцев, люди покинули здание в течение 10 минут. Причина эвакуации – обнаруженный в ТЦ подозрительный предмет.

По имеющимся данным, первыми на место происшествия прибыли сотрудники МЧС и полиция. Скорая медицинская помощь прибыла во время эвакуации. В настоящее время проверка здания еще не окончена, доступ в торговый центр закрыт. Территорию оцепили на расстоянии на 100 метров от здания.

В торговом центре расположен гипермаркет «Самбери», который часто страдает от волны ложных сообщений о минировании, прокатившейся по всему Дальнему Востоку.