14 градусов тепла: жители Белогорья жалуются на холод в квартирах

В редакцию Амур.инфо продолжают поступать сообщения от благовещенцев, которые замерзают в своих домах. На холод жалуются жители Белогорья.

«Холодно именно в нижнем поселке. С приходом холодов и в наших домах стало холодно, температура иногда ночью достигает 15 градусов в квартире. А ведь у многих маленькие детки. Люди спасаются обогревателями. На вопросы работникам котельной: "Почему так холодно, батареи еле теплые", мы слышим постоянные ответы о том, что в котельной поломки. Но почему мы должны мёрзнуть всю зиму, лечить своих деток из-за регулярных поломок в котельной? Да и напрашивается вопрос: а как готовится котельная к отопительному сезону? Работники котельной говорят обращаться в управляющую компанию, те в ответ – еще куда-нибудь, а проблема так и не решается. А вот, например, жители дома 3 по улице Релочной вообще недавно узнали, что у их дома нет управляющей компании – дом одноэтажный на 5 семей. И жители этого дома вообще не знают куда им обращаться: везде разводят руками. Хотя в этом доме жители оплачивают исправно коммунальные услуги и долгов у дома нет. Мы не знаем куда нам обратиться и что нам делать, чтобы вернуть тепло в наших квартирах», – рассказывает местная жительница, проживающая в доме 3 по Релочной.

В доказательство она прислала фотографию комнатного термометра, показывающего в жилом помещении всего 14 градусов тепла. По словам женщины, она достоверно знает, что похожие проблемы есть в домах на Мухина, 150 и Мухина, 144, а также в переулке Сосновый, 15 и Сосновый, 13.

В АКС сообщили, что проверяют поступившую информацию. Кроме того, в населенный пункт направили инспекторов и наладчиков.

В прокуратуре Амурской области сообщили, что к ним с такой проблемой жители не обращались, однако обещали разобраться, в чем причина низких температур.

Также в надзорном органе прокомментировали ситуацию с поселком Астрахановка, где жители также жалуются на холод в домах. В связи с массовыми обращениями жителей и публикациями в СМИ благовещенская прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о теплоснабжении.

Работники прокуратуры с привлечением специалистов произвели замеры параметров температуры на котельной, которая отапливает поселок, и в жилых помещениях. Было установлено, что в отдельных случаях в нарушение требований закона управляющая компания ООО «Восток» не выполнила подготовку и промывку системы теплоснабжения.

Прокуратура внесла представление директору управляйки. Проверка в настоящее время не завершена, прокуратура города дает оценку работе ресурсоснабжающей организации на предмет соблюдения нормативов предоставления жителям услуг теплоснабжения.

Кроме того, одной из причин ненадлежащего теплоснабжения является и то, что собственники зданий самовольно установили циркуляционные насосы в системе отопления. Работа этих насосов негативно влияет на работу систем отопления потребителей удаленных от теплоисточника. За самовольное подключение к тепловым сетям им грозит штраф от десяти до пятнадцати тысяч рублей. За повторное нарушение штраф может составить от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

«По факту самовольного подключения собственниками домов насосного оборудования к тепловым сетям сотрудники полиции проводят проверку на предмет наличия в действиях данных граждан признаков состава административного правонарушения», – сообщают в прокуратуре Амурской области.