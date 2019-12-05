В Подмосковье родился Король Лев

Семья с фамилией Король назвала своего сына Львом. Мальчик родился 14 ноября в Подмосковье.

Как рассказала «360» мама мальчика, имя придумал отец ребенка Дмитрий. Он решил назвать сына Львом, еще когда служил в армии в Санкт-Петербурге и там общался с товарищем с таким именем. Кроме того, на решение Дмитрия повлияла и любовь к знаменитому мультфильму.

Лев Король или Король Лев родился 14 ноября, его вес при рождении составил 5,175 килограмма.

Подмосковные родители нередко выбирают необычные имена для своих детей. В прошлом году появились Авдотья, Николь, Клавдия, Февронья, Луна, Лаврентий, Марсель, Лео, Тарас и даже Добромир.

Чаще родители все-таки не экспериментируют. Так, в 2018 году самыми популярными именами среди новорожденных Московской области стали София и Артем. Мальчиков часто называют Александром, Максимом, Михаилом и Дмитрием, а девочек – Марией, Анастасией, Викторией и Анной. О том, какие имена были самыми популярными в 2019 году, станет известно в ближайшее время.