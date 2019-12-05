Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:25 0

В Подмосковье родился Король Лев

В Подмосковье родился Король Лев
Фото: Rainer Maiores с сайта Pixabay

Семья с фамилией Король назвала своего сына Львом. Мальчик родился 14 ноября в Подмосковье.

Как рассказала «360» мама мальчика, имя придумал отец ребенка Дмитрий. Он решил назвать сына Львом, еще когда служил в армии в Санкт-Петербурге и там общался с товарищем с таким именем. Кроме того, на решение Дмитрия повлияла и любовь к знаменитому мультфильму.

Лев Король или Король Лев родился 14 ноября, его вес при рождении составил 5,175 килограмма.

Подмосковные родители нередко выбирают необычные имена для своих детей. В прошлом году появились Авдотья, Николь, Клавдия, Февронья, Луна, Лаврентий, Марсель, Лео, Тарас и даже Добромир.

Чаще родители все-таки не экспериментируют. Так, в 2018 году самыми популярными именами среди новорожденных Московской области стали София и Артем. Мальчиков часто называют Александром, Максимом, Михаилом и Дмитрием, а девочек – Марией, Анастасией, Викторией и Анной. О том, какие имена были самыми популярными в 2019 году, станет известно в ближайшее время.

Просмотров всего: 48

#дети #жизнь #юмор

распечатать


Общество

Воспитанница Благовещенского детдома может попасть в Паралимпийскую сборную России

Общество 1

Фото Сталина видеть не могу: музей ГУЛага опубликовал историю сосланной в Приамурье семьи
В России и мире

Мощная волна сбила влюбленных на берегу, что умилило смотрящих видео
Общество

Чаще всего амурчане переезжают в Приморье и Хабаровский край
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь