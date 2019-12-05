На севере Приамурья появится современная бактериологическая лаборатория

В Сковородине готовится к открытию первая современная бактериологическая лаборатория. Медицинское учреждение откроется в здании бывшей инфекционной больницы, которая закрылась около 5 лет назад из-за отсутствия специалистов. В прошлом году здесь начался капитальный ремонт помещений для переоборудования их под лабораторию.

Ремонт обошёлся в 600 тысяч рублей, выделенных из бюджета центральной районной больницы. На эти средства сделали перепланировку помещений, заменили пол, систему вентиляции, обновили освещение и покрасили стены.

Более 2,5 миллиона рублей на создание бактериологической лаборатории в Сковородине выделил Фонд социального страхования из нормированного страхового запаса. На них закупили около полусотни единиц оборудования, например, два ламинарных бокса, которых больше нет ни в одном медучреждении области.

Работать в лаборатории будут два лаборанта и врач-лаборант, которая с сентября проходит обучение в Чите. После сдачи экзаменов в конце декабря она сможет приступить к работе. Тогда же откроется бактериологическая лаборатория. Ремонт и закупка оборудования полностью завершены, получено два санэпидзаключения. Сейчас лаборатория проходит лицензирование.

Бактериологическая лаборатория в Сковородине – единственная в северных районах региона. Теперь местные жители смогут обследоваться и сдавать анализы недалеко от дома. Раньше для этого им приходилось ездить в Благовещенск.