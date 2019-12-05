Воспитанница благовещенского детдома может попасть в паралимпийскую сборную России

Фото: правительство Амурской области

У Дарьи – нарушения опорно-двигательного аппарата, она с детства передвигается на инвалидной коляске. В прошлом году в детском доме появился инвентарь для игры в бочча, и Дарья увлеклась этим паралимпийским видом спорта. Хобби переросло в серьезное занятие, и амурчанка отправилась в Хабаровск на межрегиональную спартакиаду по бочча, где одержала победу. Призовое место Дарья Мелехова привезла и со Всероссийской летней спартакиады инвалидов, которая проходила в Москве. Она обошла соперников в соревнованиях по настольному теннису.

«Дарью заметила заслуженный тренер паралимпийской сборной страны и предложила ей поучаствовать в соревнованиях по легкой атлетике. Два месяца Дарья Мелехова тренировалась в Москве на базе спортивного клуба "Альфа-битца"», – рассказала директор благовещенского детского дома Елена Вандышева.

Также амурчанка поучаствовала в международном полумарафоне на спортивных колясках, который состоялся в Сочи на гоночной трассе Формулы 1 «Сочи Автодром». Дистанцию в 21 километр она преодолела за 1 час 25 секунд. «Я всегда хотела попасть в Сочи и была очень рада, когда меня допустили к таким соревнованиям по состоянию здоровья. Благодаря тренировкам сбылась моя мечта», – поделилась воспоминаниями Дарья.

Теперь у спортсменки появилась возможность попасть в паралимпийскую сборную России. Для этого необходимо успешно выступить на нескольких соревнованиях по легкой атлетике. Сейчас девушка продолжает заниматься по рекомендациям тренера сборной Ирины Громовой. Ежедневно по часу в день Дарья тратит на то, чтобы держать себя в спортивной форме, выполняет силовые упражнения и занимается растяжкой.

«Я обещала вернуться в паралимпийскую сборную, чтобы стать частью их состава, потому что знаю, что меня там ждут. Моя мечта – продолжать совершенствоваться в легкой атлетике», – сказала Дарья.

В Амурской области физкультурно-оздоровительной работой охвачено около 4,5 тысячи инвалидов. Адаптивным спортом занимаются 913 человек. На базе спортивной школы олимпийского резерва в городе Благовещенске работает отделение спортивной борьбы, где 16 человек занимаются спортом глухих. В спортшколе № 1 Благовещенска амурчане с ограниченными возможностями здоровья плавают, играют в теннис, волейбол и мини-футбол, сообщили в правительстве Амурской области.