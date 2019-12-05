Это вызов: что японские компании готовы купить у амурчан

«В конце прошлого года губернатором была поставлена задача структурировать все имеющиеся контакты с Японией, выработать план активизации сотрудничества с этой страной. В начале года был впервые утверждён план по 8 направлениям, более 30 мероприятий. Включался торгово-экономический блок, международные контакты, наработка побратимских связей, медицина, охрана окружающей среды. Квинтэссенцией подготовки в течение года стала презентация инвестиционного, туристического, экспортного потенциала в Японии», – рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Екатерина Киреева.

Благодаря этой поездке амурской делегации, в составе которой были политики, представители амурских компаний, удалось составить конкретный диалог с японскими компаниями. Понять, на каких условиях, в каком объеме они готовы покупать амурскую продукцию.

Министр сельского хозяйства Олег Турков отметил на пресс-конференции, что на сегодняшний день 90 % амурской продукции экспортируется в Китай. Жители Поднебесной покупают в Приамурье только сою и масло, отказываются от пшеницы, кукурузы, соевого шрота и комбикормов. Тем самым защищают свои рынки. В отличие от Китая Япония работает по другому.

«Они не устанавливают никаких квот на продукцию. Если экономически выгодно, они готовы покупать и сою, высококачественную, высокопротеиновую, четко калиброванную – я думаю наши аграрии смогут её производить и продавать с более дорогой ценой. Также они готовы покупать не модифицированный соевый кормовой и пищевой шрот, кукурузу, пшеницу, ячмень, гречиху. Фактически всё, что у нас производится, они готовы покупать. Мы считаем, что эти рынки для нас архиважны», – отметил министр.

Однако Олег Турков отметил, что японцы готовы покупать продукцию, при условии, что территория производителя будут свободна от заразных заболеваний. Африканская чума свиней, ящур крупнорогатого скота, ящур свиней ставят жесткие ограничения на экспорт продукции. Стратегическая задача региона – пресечь эти заболевания.

Амурская делегация презентовала японским компаниям различные отрасли, где может складываться сотрудничество.

«Мы позиционируем регион не только как развитие базовых отраслей, таких как сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, но и новую отрасль, к которой японская сторона проявляет значительный интерес – это газохимия», – рассказал директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов.

Помимо сельского хозяйства, область представляла значительная делегация лесной промышленности – крупнейшие лесозаготовители и лесопереработчики.

«Мы считаем, это большое достижение, что мы смогли эту отрасль презентовать в Японии, потому что сегодня стоят большие вызовы по этой отрасли. Самое главное – выход на качественную переработку лесной продукции. С японской стороны были очень крупные компании. Нам удалось провести точечные встречи с японскими компаниями, которые уже при первой встрече предложили совместную реализацию проекта. Взяли этот вопрос на отдельное сопровождение и следующий год посвятим более детальной работе с нашими компаниями лесной отрасли. Продуктивно переговоры прошли по мёду и медовой продукции», – добавил Павел Пузанов.

Спикеры пресс-конференции отметили, что японцы готовы покупать крупные партии товаров, поэтому предпринимателям выгоднее было бы объединиться. На сегодняшний день бизнес наладили крупные компании Приамурья – «АНК Холдинг», который поставляет соевый шрот животноводческим предприятиям префектуры Хоккайдо, и Амурагрокомплекс, который отправляет в Японию пшеницу.

С 2020 года дальневосточным предпринимателям начнут компенсировать затраты на доставку сырья до точек экспорта, расходы на автомобильный и железнодорожный транспорт. Ожидается, что до конца года эту инициативу утвердят.

На встрече присутствовали некоторые бизнесмены, которые ездили в Японию в составе делегации и смогли наладить сотрудничество. Они не стали оглашать предварительные договоренности лишь поделились впечатлением от поездки и выстроенного диалога.

«Мы обсуждаем вопросы по стоимости продукции, доставке, по времени логистики. На самом деле вопросов очень много, мы их будем решать и обрабатывать. Надеемся, что в следующем году, хотя бы в первой половине, у нас будут какие-то контракты и первая партия меда отправится в Японию», – рассказала Татьяна Капустина, управляющий директор компании «Тайга органика».

«Пунктуальность и строгость японцев настраивает на такой тип работы. Для того чтобы выстроить с ними деловые отношения нужно, как правильно было сказано, объединиться. Это дисциплинирует, больше сил, времени, усилий будет направляться на то, чтобы увеличить производительность, урожайность. Для меня это очень продуктивная поездка. Я думаю, положено очень хорошее начало», – заметил Виктор Доценко, генеральный директор ОАО «Октябрьский элеватор».

К слову, за 9 месяцев 2019 года на 70 % вырос торговый оборот Амурской области с Японией, в 150 раз увеличился экспорт.

«В абсолютных цифрах это пока небольшая величина, всего 4 % от общего торгового оборота. Такой скачок стал возможным благодаря тому, что стали поставлять пшеницу и соевый шрот. Это мы только начали системно подходить к этой теме. Наша активная работа с минсельхозом Японии началась с 2014-2015 годов. В область регулярно приезжали миссии из этой страны. И вот уже небольшой итог есть, – рассказала Екатерина Петровна. – Мы хотим заверить – наша большая системная работа будет продолжена. На уровне наших отраслевых министерств, партнеров в лице общественных объединений, прежде всего рассчитываем на дальнейшее сотрудничество с обществом Россия – Япония, будет точечное сопровождение каждого предприятия, чтобы оно на первых порах могло получить активную поддержку и минимизировать свои расходы. Мер поддержки очень много».