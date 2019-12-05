С начала года в Амурской области 142 человека заразились ВИЧ-инфекцией

Управление Роспотребнадзора Амурской области огласило данные эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции. С начала текущего года в Приамурье зарегистрировано 142 новых случая. Большинство заболевших – люди в возрасте от 20 до 39 лет.

На территории Амурской области с момента регистрации первого случая и по состоянию на 1 ноября 2019 года зарегистрировано 1 378 случаев ВИЧ-инфекции. От вируса иммунодефицита умерли 243 амурчанина.

Наибольшее число случаев ВИЧ-инфекции по-прежнему зарегистрировано в Благовещенске, Белогорске, Тынде, Свободном, а также Магдагачинском, Завитинском, Серышевском и Сковородинском районах. Большинство случаев ВИЧ-инфекции – 86 % – зарегистрировано среди лиц трудоспособного репродуктивного возраста 20–39 лет.

Ситуация в Российской Федерации остается напряженной. С начала эпидемии в мире зарегистрировано 1 306 109 случаев. От заболеваний, связанных с ВИЧ-инфекцией, умерли 308 072 человека.

ВИЧ-инфекция – это вирусная инфекция, возбудитель которой способен паразитировать в естественных условиях только в организме человека. Заболевание характеризуется специфическим поражением иммунной и нервной систем, развитием вторичных инфекций и новообразований. Механизм передачи ВИЧ-инфекция может быть как естественным, так и искусственным.

Заразиться ВИЧ можно при половых контактах, а также при контакте слизистой или поверхностью раны с инфицированной кровью. Ребенок может перенять ВИЧ от матери во время беременности, родов или при грудном вскармливании. Кроме того, можно заразиться при инъекциях – например, при внутривенном введении наркотиков, – а также при нанесении татуировок, при проведении косметических, маникюрных и педикюрных процедур нестерильным инструментарием. Инфицирование ВИЧ также может осуществляться при переливании крови, ее компонентов и препаратов, пересадке органов и тканей, использовании донорской спермы, донорского грудного молока от ВИЧ-инфицированного донора, а также через медицинский инструментарий.

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря. Амурская область активно приняла участие в проведении Всемирного дня борьбы со СПИДом – в регионе прошли профилактические мероприятия, флешмобы, акции, уроки здоровья и лекции. Региональное управление Роспотребнадзора организовало горячую линию по вопросам ВИЧ-инфекции.