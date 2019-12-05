Фото Сталина видеть не могу: музей ГУЛага опубликовал историю сосланной в Приамурье семьи

Семья Галины Ивановны была раскулачена дважды. Первый раз в 1929 году с полной конфискацией имущества. В 1931 году Мазенковы были высланы в Амурскую область. Галина Окунёва родилась через 6 лет на прииске посёлка Соловьёвск.

До раскулачивания Мазенковы жили в деревне Уйта Кадуйского района Вологодской области. В семье было четверо детей. Отец — Мазенков Иван Петрович — работал бухгалтером в разных местах и часто жил отдельно. Мать — Галина Осиповна — занималась домашним хозяйством.

В 1929 году семья Мазенковых была раскулачена, выселена из дома с четырьмя детьми. Тогда Галина Осиповна была беременна двойней. Имущество конфисковали и продали на улице, а Галину Осиповну арестовали. На момент раскулачивания отец работал бухгалтером в геологоразведочной партии на Онежском озере. Он приехал в деревню, где смог добиться освобождения жены и возврата дома.

Весной 1930 года семья Мазенковых была раскулачена повторно. Галина Осиповна вместе с детьми была выслана в Приамурье. Это было в апреле, вспоминает Галина Ивановна, несмотря на то, что на улице было еще очень холодно, переселенцев поселили в «ситцевы палатки».

«А потом их заставили строить землянки. Такие землянки были – дыры кругом сплошные. Дождь пойдет – все течет в землянку, а в дыру и руку можно было просунуть», – добавляет она.

Через некоторое время началась эпидемия тифа. Детей в возрасте до 5 лет поселили отдельно от взрослых в барак. Там находились две сестры и брат Галины Ивановны. «Их кормили по утрам: давали кусочек рыбы соленой, масло растительное наливали в блюдечко и кусочек хлеба давали. От такой пищи всегда очень пить хотелось. Титан был один, а народу было очень много. Выстраивалась большая очередь за водой. Пока титан согреет воду, пока выпьешь кружку, уже надо во второй раз вставать в очередь. И так без конца. Однажды утром всех выстроили детей. Полностью раздели догола и всю одежду прожаривали в печах от всяких насекомых. Потом в кучу сваливали, и они разбирали каждый свое, но порой одежды не доставалось», – рассказывает женщина.

К тому времени мама Галины Ивановны родила двойню. Однако вскоре один из новорожденных умер от голода. Затем и другой. Умирали и взрослые, по 30 человек в день. В 1931 году Иван Петрович присоединился к семье.

«Ближе к зиме всех стали распределять по приискам. И недалеко от Соловьевска, в котором потом мы жили, маме дали какое-то место. Мама написала папе, он "отхлопотал" ее опять и приехал ее забирать. Его тут же арестовали и посадили в каталажку до разбирательства. А когда им уже разрешили жить в Соловьевске и охрану сняли, так, говорят, ревели. Не могли нареветься от радости», – делится Галина Окунева.

Потом семьям стали раздавать земельные участки. Мазенковы переехали в посёлок Соловьёвск, где отец работал бухгалтером на золотом прииске. Люди обживались, но оставались невыездными, документов у них не было. «Нас называли спецпереселенцами. Весь прииск был полон спецпереселенцами, там коренных жителей раз-два да обчелся, поэтому ненависти и предвзятости особо мы не чувствовали», – добавила она.

Галина Ивановна после окончания школы в 1954 году уехала в город Иваново и поступила в Текстильный институт. После окончания института переехала в Горький (сейчас Нижний Новгород), работала на силикатном заводе № 1, позже — на судостроительном заводе «Красное Сормово».

Галина Ивановна является ветераном труда, членом организации «Защита прав жертв политических репрессий» Нижнего Новгорода и области. Реабилитировали ее в 1996 году.

«Как раньше рассказывали: "Сталин ощипал курицу, а она жмется к сталинскому сапогу". Так и мы: он нас ощипал, а мы жались. Мы верили ему, любили его и по стойке смирно стояли. Когда узнали, от кого все шло… Сейчас я даже его фотографии видеть не могу. Страшно было жить, папа все время боялся. Уже умирая, он признался, что все время беспокоился, что придут и скажут: "Давай вещмешок". А семья? А пожить еще? Он так мало пожил, 62 года всего. Все время боялся, знал, что может это случиться, с каждым», – поделилась Галина Ивановна.