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сегодня, 16:23 0

Мощная волна сбила влюбленных на берегу, что умилило смотрящих видео

Мощная волна сбила влюбленных на берегу, что умилило смотрящих видео
Фото: Стоп-кадр из видео

В Сети вирусную популярность набирает ролик, снятый в Доминиканской Республике. На видео мощная волна сбивает пару с ног.

Видео опубликовал Йохен Франк (Jochen Frank) в своем Инстаграме. На записи видно, как пара путешественников наблюдает за бушующим океаном на берегу. Девушка собирается сфотографироваться на фоне большой волны, но масса воды целиком накрывает влюбленных. Сразу после этого пара обнялась.

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#sweptheroffherfeet

Публикация от Jochen O. Frank (@jochen.o.frank)

Видео получило огромную популярность, а пользователи сети пришли в восторг от ролика и восхищались парой, сообщает «Лента.ру». «Это видео просто шедевр! Но я надеюсь, что они в порядке», – написала одна подписчица. «Это действительно произошло? Что за место? Кажется, это самая большая волна, что я видел. Надеюсь, с ребятами все хорошо», «Они настолько милые, что я плачу от восторга!», «Какая любовь! И даже волна не разлучит вас», – пишут под постом пользователи.

Просмотров всего: 127

#жизнь #юмор

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