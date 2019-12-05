Врачи амурского Центра медицины катастроф с начала года совершили больше 1000 выездов и вылетов к больным

В Амурском территориальном центре медицины катастроф, который является структурным подразделением Амурской областной клинической больницы, подвели предварительные итоги работы. За 10 месяцев с начала года врачи совершили почти 900 выездов на автотранспорте, и совершили около 250 вылетов вертолетами санавиации.

«Наша основная функция – оказание экстренной специализированной и консультативной медицинской помощи больным и пострадавшим от различных чрезвычайных и нештатных ситуаций на территории области, а также медицинской эвакуации. Самое главное – нужно понимать, что мы не скорая помощь, мы выезжаем к пациентам, которые уже поступили в лечебные учреждения, им уже оказали медицинскую помощь, а мы приезжаем в более сложных случаях, помогаем на месте или эвакуируем», – объясняет руководитель Центра медицины катастроф Юрий Царенко.

Специализированную помощь пострадавшим оказывают врачи амурских областных медицинских учреждений: АОКБ, АОДКБ, инфекционной больницы, психоневрологического и наркологического диспансеров.

В автопарке медицины катастроф – 10 автомобилей, оснащенных дыхательной и следящей за жизненно важными функциями организма аппаратурой. В отдаленные и труднодоступные районы Приамурья специалисты центра вылетают бортом Национальной службы санитарной авиации, вертолетами Амурской авиабазы или принадлежащими индивидуальным предпринимателям.

«Мы действуем в соответствии с приказом. Любое лечебное учреждение, если есть необходимость оказания такой помощи, делает нам по телефону заявку. А затем мы занимаемся логистикой, определяем маршрут, каким транспортом поедем, в случае необходимости экстренной помощи – поднимаем вертолет. Иногда и поездом выезжают наши врачи», – рассказывают Юрий Евгеньевич.

В результате за 10 месяцев 2019 года специалисты Центра медицины катастроф совершили почти 900 выездов и 250 вылетов, оказав помощь практически 1 700 больным. Более 850 из них эвакуировали на автотранспорте, еще 550 – на вертолетах и почти 300 человек помощь получили на месте. Среди пациентов, которые нуждались в помощи, всегда есть и дети. В общей сложности по данным на начало ноября специалисты медицины катастроф выезжали и вылетали более чем к 400 маленьким больным.

«Звонят: “помогите”! Подымаем борт и слышим потом благодарность – “спасибо, что перевезли!”. Вся беда в том, что протяженность Амурской области почти 2 тысячи километров с юга на север, а мы находимся на юге. Иногда для оказания помощи приходится ехать в другой край Приамурья, – делится Юрий Царенко. – Ведь у нас есть населенные пункты, где скорая медицинская помощь вообще недоступна, там есть только фельдшерско-акушерские пункты. Много домовых хозяйств, которые тоже отдалены от медицинских организаций. Поэтому у нас маршруты протяженные, “дальнобойные”, машины быстро в износ приходят».

Руководитель Центра медицины катастроф говорит – в ближайшем будущем ожидается обновление автопарка, на службу поступит новая техника. Но есть проблема, которую не решить техническим обновлением - кадровая.

«Нам не хватает реаниматологов. Они самые востребованные, и с каждым годом их все больше убывает. А по положению, мы должны эвакуировать больного в сопровождении реанимационной бригады», – говорит Юрий Царенко. В Центре медицины катастроф надеются, что кадровые проблемы в регионе постепенно будут решены.