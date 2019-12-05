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Подписан приказ об установлении предельных тарифов на перевозки автобусами в Приамурье

Подписан приказ об установлении предельных тарифов на перевозки автобусами в Приамурье
Фото: Амур.инфо

На сайте управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области появился новый приказ. Он касается установления предельных тарифов на перевозки пассажиров автобусами в регионе.

«(…) приказываю: установить и ввести в действие с 01.01.2020 по 31.12.2020 предельные максимальные уровни регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Амурской области согласно приложению к настоящему приказу», – сообщается в приказе «Об установлении предельных максимальных уровней регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Амурской области». Он подписан начальником управления государственного регулирования цен и тарифов региона Ольгой Личман.

В приложении приводятся предельные тарифы на перевозки пассажиров для разных населенных пунктов Амурской области. Так, для Архары предельный тариф – 32 рубля, для Свободного – 27 рублей, для Райчихинска – 31 рубль, для Прогресса – 30 рублей, для Благовещенска – 36 рублей для муниципальных перевозчиков и 27 рублей – для частных, для Белогорска – 26 рублей, для 3авитинска – 28 рублей, для Зеи – 31 рубль.

С полным перечнем предельных тарифов можно ознакомиться, посетив сайт управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области (раздел «Новые приказы»).

Как сообщало Амур.инфо, о том, что в Амурской области с нового года может вырасти плата за проезд в автобусах, стало известно в конце ноября. Сколько реально будет стоить проезд в общественном транспорте в населенных пунктах региона, выяснится позже.

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#транспорт

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