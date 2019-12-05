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сегодня, 16:31 0

В Амурской области учителям, уезжающим в село, будут платить по 2 миллиона рублей

В Амурской области учителям, уезжающим в село, будут платить по 2 миллиона рублей
Фото: pixabay.com

С 2020 года педагоги Приамурья, которые поедут работать в села, поселки городского типа или малые города Приамурья, будут получать выплату в два миллиона рублей. Таким образом, по поручению президента Владимира Путина заработает проект «Земский учитель».

Практически во всей стране размер финансирования составит один миллион рублей, и только для регионов Дальнего Востока было сделано исключение. В ДФО из-за особых климатических условий и условий работы в сельской местности эта сумма будет в два раза выше.

Амурской области на реализацию программы из федерального бюджета выделено около 80 миллионов рублей, также часть средств будет предусмотрена из областной казны. Таким образом, в течение 2020 года подъемные смогут получить 47 учителей.

В настоящее время минобрнауки региона на основе методических рекомендаций разрабатывает пакет нормативных актов, в том числе: положение о конкурсном отборе, и конкурсной комиссии, порядок предоставления и расходования единовременной компенсационной выплаты. Совместно с органами местного самоуправления формируется перечень вакантных должностей учителей, которые впоследствии будут размещены в информационной системе «Земский учитель», а также на сайтах регионального министерства образования и науки и областного института развития образования.

Помимо денежных выплат, в зависимости от возможностей муниципалитетов участникам федеральной программы предоставят служебное жилье, уже сформирована база данных.

На сегодняшний день в Амурской области насчитывается 298 общеобразовательных организаций, из которых свыше 200 – сельские. В школах насчитывается 164 вакансии. Сильнее всего ощущается нехватка учителей иностранных языков и математики, сообщают в министерстве образования и науки Амурской области.

Там отмечают, что программа «Земский учитель» поможет решить проблему дефицита учителей в амурских селах. Педагоги давно ждали нечто подобное и очень часто поднимали этот вопрос, а минобрнауки региона выходило с таким предложением в Министерство образования и науки РФ (сейчас Министерство просвещения РФ).

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#финансы #школа

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