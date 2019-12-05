Чаще всего амурчане переезжают в Приморье и Хабаровский край

Численность постоянного населения Амурской области на 1 октября 2019 года составила 792 300 человек. За 9 месяцев текущего года жителей области стало меньше на 900 человек, или на 0,11 %. В Приамурье умирает больше людей, чем рождается.

Общее снижение численности населения частично компенсируется миграционным приростом.

За 9 месяцев 2019 года оборот миграции (сумма убытий и прибытий) составил 44 500 человек, что на 3,4 % меньше оборота аналогичного периода 2018 года, когда было 46 100 человек. Миграционные передвижения внутри области сократились на 8,1 % относительно уровня соответствующего периода 2018 года.

Постоянное место жительства в пределах Амурской области сменили 11 800 человек. 6 200 из них жили в городских поселениях, 5 600 человек были сельскими жителями. Из них 6 900 человек обосновались в городских поселениях и только 4 900 – в сельской местности. Таким образом, в январе–сентябре 2019 года сельская местность потеряла в обмене с городской местностью 687 человек.

Среди городских округов и муниципальных районов области положительное сальдо миграции отмечалось в Благовещенске, Зее, Свободном, Тынде, Шимановске, Прогрессе, Благовещенском, Ивановском и Свободненском муниципальных районах, в то время как в январе-сентябре 2018 года оно было положительным в Шимановске, Благовещенском и Октябрьском муниципальных районах. Миграционный прирост жителей в областном центре составил в январе-сентябре 2019 года 942 человека против 144 человек миграционной убыли в январе–сентябре 2018 года.

Во внешней для региона миграции участвовало 20 900 человек, причем число прибывших в область увеличилось на 2 045 человек, или на 22,3 %, а число выбывших за пределы области сократилось на 1 542 человек, или на 13,8 %, в сравнении с январем-сентябрем 2018 года. В результате миграционная убыль населения сменилась на миграционный прирост и составила 1 537 человек.

Амурская область по-прежнему выступает «донором» населения по отношению к другим регионам России. За январь-сентябрь число выбывших из области мигрантов в другие регионы страны превышало количество прибывших в нее на 1 535 человек.

Наиболее неблагоприятное соотношение выбывших и прибывших складывается при обмене населением с Южным федеральным округом – 184 выбывших на 100 прибывших, а также с Северо-Западным и Центральным федеральными округами – на 100 прибывших из этих округов приходился соответственно 164 и 141 выбывший.

Больше всего амурчан переехали в Дальневосточный федеральный округ (43,3 % всех выбывших в Россию). В Центральный уехали 14,2 %, в Южный – 12,2 %, в Сибирский – 10,4 %. Около 2/3 мигрантов, выбывших в Дальневосточный округ, приходится на Хабаровский и Приморский края. Среди тех, кто уехал в Центральный федеральный округ, свыше 59 % выбрали местом нового жительства Москву и Московскую область. В Сибирском федеральном округе наиболее привлекательными субъектами для мигрантов являются Новосибирская область и Красноярский край – в них теперь живут 41 % всех выбывших амурчан. В Южном федеральном округе уехавших из Амурской области привлекает Краснодарский край – там живут 66 % от всех выбывших в этот округ.

В январе–сентябре 2019 года заметно улучшились результаты миграционного обмена с зарубежными странами. Число прибывших из стран СНГ увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 1 414 человек, а число выбывших на эти территории, напротив, уменьшилось на 339 человек. Среди прибывших в область основную долю составляют мигранты из Киргизии (29 %), Таджикистана (17 %), Армении (14 %), Узбекистана (10 %), Украины (7 %), среди выбывших – мигранты из Киргизии, Украины и Армении (66 %). В итоге миграционный прирост вырос с 277 до 2 030 человек.

«Подпитка» населения происходила за счет мигрантов из Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Армении, Узбекистана и Украины. В целом на 100 прибывших в январе-сентябре 2019 года приходилось 29 выбывших обратно.

Число прибывших мигрантов из других зарубежных стран также увеличилось, а количество выбывших сократилось. Из других зарубежных стран в Амурскую область прибыли 1 414 человек, в том числе 776 человек – из Китая, 242 человека – из Турции, 52 человека – из Индии, 36 человек – из Италии, 28 человек – из Афганистана, 30 человек – из КНДР, 15 человек – из Сербии, 8 – из Грузии, по 4 человека – из Вьетнама, США и Франции.

Из 372 человек, выехавших с начала года в другие страны, 161 человек выбыли в Китай, 54 – в Афганистан, 5 в Германию, по 4 человека во Вьетнам и Грузию, по 2 человека – в Латвию и Турцию. Еще 7 человек выбрали местом нового жительства Абхазию, Великобританию, Литву, Норвегию, Польшу, США и Южную Осетию.

Положительное миграционное сальдо при обмене с другими зарубежными странами составило 1 042 человека. На 100 прибывших в январе–сентябре 2019 года приходилось 26 выбывших, в том числе на 100 прибывших из Китая приходилось 21 выбывший обратно.

Миграционная убыль населения Амурской области при обмене с другими территориями России с избытком компенсировалась миграционным приростом за счет международной миграции. В большинстве своем прибывшие из-за рубежа являются трудовыми мигрантами с ограниченным сроком пребывания.