За месяц до вывоза трупов из приюта «Дружок» в Благовещенском районе собаки были «угловатой формы»

В Благовещенском районном суде 5 декабря слушали свидетелей по делу Вячеслава Золотарева, владельца приюта «Дружок», из которого почти год назад вывезли 42 трупа собак, умерших от истощения и отловленных по муниципальному контракту за бюджетные деньги.

На заседании показания дали ветеринары, и также были оглашены показания юриста зоозащитной организации, работников общепита и предпринимателя Вячеслава Шушанникова, который в свое время вместе с Золотаревым занимался регулированием численности бездомных животных в Амурской области.

В 2018 году городские власти заключили договоры на услуги по проведению научной экспертизы с ФГБНУ «Дальневосточный зональный научно-исследовательский ветеринарный институт». Его директор Марина Остякова, доктор биологических наук, выезжала в приют 17 декабря, (то есть за месяц до того, как из «Дружка» вывезли 42 трупа собак – Прим.ред.), чтобы определить, в каких санитарных условиях содержатся животные, оценить, как их кормят и поят. Кроме директора, приют посетили эксперт и научный сотрудник. Комиссия предупреждала управление ЖКХ о своем визите в Чигири.

«Моя цель была обеспечить технику безопасности сотрудников, чтобы собаки их не покусали. Нас встречали, как мне сказали, Золотарева и рабочий по уходу за животными. Золотарева вынесла прибор для считывания чипов. Собаки были агрессивные, лаяли. Мы успели считать 2-3 собаки, и рабочего укусила собака. Он ушел и больше не вышел к нам», – сообщила судье Марина Остякова.

Чипы считали еще у нескольких собак, остальных пересчитывали по головам и сверяли с описанием, подготовленным ранее в рамках исполнения контракта. Собак, по словам, Остяковой, было больше 100, в том числе были щенные. Акт специалисты на месте не составляли, а оформили позже. В акте указали, что собак в приюте – 98. Трупы животных комиссия не видела. Ранее охранник приюта Валерий Коневец рассказывал суду, что трупы прятали на время проверок. Также сообщалось, что животных не поили водой.

«Про воду, никто не поит собак зимой, они едят снег», – сказала Марина Остякова. Однако, уточнения, давали ли собакам, находящимся в вольерах, снег, не прозвучало.

«Собаки были в удовлетворительном состоянии, угловатой формы», – рассказала о своих выводах доктор наук. Она уточнила, что дистрофия у всех погибших животных могла развиваться с рождения. На вопрос: могли ли умереть 40 собак, которых свидетель видела живыми и в удовлетворительном состоянии, за месяц? Ученый сообщила, что могли, если была вирусная инфекция.

Также свидетель лично видела, как для собак вынесли еду – это были мешки с костями. Кости были большого размера. На вопрос, сообщал ли владелец приюта о каких-либо заболеваниях собак за весь период исполнения контракта, директор ответила отрицательно.

Также суд выслушал свидетелей, которые осматривали собак после отлова – осенью 2018 года. Заместитель начальника Благовещенской городской станции по борьбе с болезнями животных Александр Кузьменко рассказал, что их организация проводила чипирование и вакцинацию отловленных животных от бешенства. На каждую собаку оформлялась карточка с номером чипа, примерным возрастом, окрасом и размерами. При этом представители управления ЖКХ фотографировали животных.

«В основном были клинически здоровые животные, истощенных было мало, может быть процентов 20, таких, чтобы были прямо как скелеты примерно процентов 10 %. Основная масса – средней упитанности», – сообщил Александр Кузьменко.

Он отметил, что были собаки с течением из носа и глаз. Но возить их в клинику и лечить в обязанности станции не входило, бюджетные средства на это предусмотрены не были. Специалисты станции приезжали в приют 4-5 раз. В последний раз животных осматривали в ноябре 2018 года.

«Мы находились в центре территории. Выводили к нам собак на петле, на руках, если маленькие, к кому-то мы сами подходили. Большую часть собак приводили на петле», – рассказал свидетель.

На вопрос: «Сообщалось ли о гибели собак?» свидетель ответил, что такого не было ни разу. На заседании прозвучало, что в контракте не было задачи фиксировать гибель собак.

Показания части свидетелей были оглашены прокурором. Так, Марина Киноян показала, что из социальных сетей узнала, что Золотарев уехал отдыхать в Таиланд, и предположила, что собак не кормят. Приехав посмотреть на животных, она увидела, что у собак нет воды и пищи, при этом рабочего на месте не было. На территории находились трупы собак, в том числе обгрызанные трупы. Было организовано кормление собак, а также вывоз более 40 трупов. Спецприбором установлено, что все мертвые собаки – чипированные.

Также были оглашены показания свидетелей, работающих в общепите. В частности, в одной из столовых Золотарев или Золотарева забирали пищевые отходы. По 2-4 десятилетировых ведра каждый день. 27 декабря 2018 года Золотарева забирала отходы в последний раз и сказала, что уезжает в отпуск.

Вячеслав Шушанников, который несколько лет занимался регулированием численности бездомных животных вместе с Золотаревым, сообщил следствию, что 2017 года не сотрудничал с Золотаревым из-за конфликтов, не появлялся на участке. Территорией приюта пользовался только Золотарев. Его показания также были оглашены в суде. Следующее заседание по делу о жестоком обращении с животными состоится 18 декабря в Благовещенском районном суде.