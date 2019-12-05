В Приамурье подыскивают главврача для одной из больниц

Фото: министерство здравоохранения Амурской области

Министерство здравоохранения Амурской области подбирает кандидатов на должность главного врача Серышевской больницы. Прежний главврач сложил с себя полномочия по собственному желанию. Нового руководителя обещают обеспечить жильем.

У желающего занять вакантную должность должно быть высшее образование – специалитет по специальности/подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» или профессиональная переподготовка по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» при наличии подготовки в интернатуре и (или) ординатуре по одной из медицинских специальностей.

Кроме того, у соискателя должен быть стаж работы на руководящих должностях в медицинской организации – не менее пяти лет.

В резюме необходимо отразить краткие биографические данные, образование, трудовую биографию, описание функционала и достижений, имеющихся навыков, наград, а также указать контактный телефон и электронную почту.

«При назначении на должность главного врача больницы мы не только предъявляем определенные квалификационные требования, включая наличие соответствующего образования и управленческого опыта, но и принимаем во внимание убедительные результаты работы кандидата в прежней должности, его лидерские, организаторские качества, способность эффективно действовать в кризисных ситуациях, инициативность, умение принимть адекватные и оптимальные решения», – отметила заместитель министра здравоохранения Наталья Газданова.

Последний день приема документов 15 января 2020 года. Желающим принять участие в конкурсе необходимо предоставить полный пакет документов по адресу в Благовещенске: улица Ленина, 135, министерство здравоохранения, 4-й этаж, кабинет 436. Телефон для справок: 8 (4162) 20-07-64.

После предоставления пакета документов состоится собеседование у министра, сообщают в ведомстве.