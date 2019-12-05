82-летняя женщина убила 80-летнюю подругу детства

В Англии престарелая женщина случайно убила подругу детства, но избежала тюремного срока. Суд приговорил женщину к 100 часам общественных работ.

18 сентября 2018 года Патрисия Тюлип (Patricia Tulip) припарковала автомобиль Skoda Roomster возле дома 80-летней подруги Джойс Найнби (Joyce Nainby), поставив машину на ручной тормоз. Когда пенсионерки вышли из автомобиля, он покатился назад. Тюлип вновь села за руль, чтобы припарковать машину, но вместо тормоза по ошибке нажала на педаль газа.

Найнби ударилась об открытую дверь движущейся машины, упала на асфальт и потеряла сознание. Подруга сразу вызвала скорую и пострадавшую доставили в больницу. Спустя полторы недели она скончалась от черепно-мозговой травмы. По данному факту начали расследование.

3 декабря состоялся суд над женщиной.

«Миссис Тюлип была убеждена, что поставила машину на нейтральную передачу, однако на самом деле выбрала заднюю. Также она неправильно воспользовалась стояночным тормозом. Пассажирская дверь оказалась не закрыта и, когда машина резко тронулась с места, она распахнулась и сбила Найнби с ног. Из-за ряда допущенных ошибок машина стала орудием убийства», – резюмировала судья.

По словам прокуроров, женщины дружили около 70 лет и вместе ходили в школу. Семья погибшей выразила сожаление, что Тюлип не сразу признала себя виновной, и родственникам пришлось довести дело до суда, сообщает «Лента.ру».

«Она была подругой нашей мамы, у нас не было цели наказать ее. Все, чего мы хотели – это чтобы она взяла ответственность за содеянное», – рассказали журналистам дети Найнби. Суд запретил 82-летней Тюлип водить машину в течение трех лет, однако подсудимая сама отказалась от водительских прав сразу после трагедии. Ее приговорили к 100 часам общественных работ.

В октябре пенсионер убил вора, проникшего к нему в дом, и лег спать. Пенсионера обвинили в непреднамеренном убийстве.