Амурская область стала рекордсменом по квоте на прием мигрантов

Почти половина «визовых» мигрантов, которые приедут на работу в Россию в 2020 году будут трудиться на Дальнем Востоке. Рекордсменом по квоте на прием мигрантов стала Амурская область. В предстоящем году в Приамурье должны приехать 21 600 иностранцев.

Минтруд подготовил проект приказа о распределении квот на прием мигрантов по регионам и профессионально-квалификационным группам.

По данным «Российской газеты», квота на 2020 год составит 104 тысячи человек, что на 40 тысяч меньше, чем в 2019 году.

41,4 тысячи квоты отведены для Дальнего Востока, 17,2 тысячи – для Центрального федерального округа, 6,7 тысячи – для Сибирского. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что привлечение специалистов по квоте обеспечит реализацию таких проектов, как космодром Восточный, Западно-Сибирский нефтехимический комплекс и другие.

Во всех регионах есть запрос на руководителей. Также требуются рабочие, продавцы, натурщики, инженеры. На места работников, занятых на горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах, планируется привлечь около 30 тысяч человек. В металлообрабатывающую и машиностроительную промышленность – почти 12 тысяч, в качестве операторов и машинистов промышленных установок – более 2 тысяч.

Как пояснили «РГ» в Минтруде, потребность в привлечении «визовых» работников определена на основании предложений регионов с учетом положения на рынке труда, демографической ситуации и заявок работодателей. В минтруде уточняют, что спрос на профессии обусловлен спецификой деятельности работодателя – открытие предприятий общественного питания с национальной кухней, массажных салонов и других организаций, для которых требуются наличие специальных знаний и умений.