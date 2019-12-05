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На капремонт выставочного зала в Благовещенске готовы потратить более 30 миллионов

На капремонт выставочного зала в Благовещенске готовы потратить более 30 миллионов
Фото: museumamur.org

В областном центре Приамурья объявлен аукцион на выполнение капитального ремонта выставочного зала на улице 50-летия Октября. Работы должны провести примерно в течение 7 месяцев.

Заказчиком работ выступает государственное бюджетное учреждение Амурской области «Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова Даурского».

Согласно аукционной документации, этапы выполнения работ не устанавливаются. Однако подрядчик обязан согласовывать с заказчиком цветовую гамму всех материалов, а также все изменения по проектной документации, в том числе замену материалов, оборудования, предусмотренных проектной документацией. При этом замена материала, конструктивных решений допускается по согласованию с проектной организацией и заказчиком.

С момента подписания контракта у подрядчика будет 220 календарный дней, чтобы произвести капитальный ремонт здания.

На работы выделено 30,5 миллиона рублей.

Как сообщало Амур.инфо, здание выставочного зала было построено в примерно полвека назад. Его общая площадь составляет примерно 480 квадратных метров.

Летом текущего года на лучший эскиз фасада в городе был объявлен конкурс после того, как подвергся критике презентованный ранее проект, разработанный дизайнером из Хабаровска. В конкурсе победил вариант благовещенской студии дизайна.

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#культура #строительство

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