В Приморье пациент сбежал голышом из реанимации, но его вернули
Пациент реанимационного отделения Надеждинской центральной районной больницы сбежал из учреждения голышом, но его вернули на лечение полицейские.
РИА Новости сообщает, что отделение реанимации находится на первом этаже. Около 3 часов ночи пациент выбрался через открытое окно и ушел. Дежурный врач заметил его отсутствие во время обхода и сообщил в полицию. Известно, что в реанимации у пациента не было одежды и он сбежал голышом.
В полиции пояснили, что 51-летнего мужчину госпитализировали из-за полученных во время бытовой ссоры травм. После того как он покинул больницу, его объявили в розыск как без вести пропавшего. Пациента нашли по месту жительства в поселке Шимдтовка и передали медикам. Как мужчина добрался до дома, не уточняется. Примерно в это время температура на улице в Надеждинском районе Приморья была около минус 15 градусов.
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