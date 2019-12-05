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сегодня, 15:07 0

В Приморье пациент сбежал голышом из реанимации, но его вернули

В Приморье пациент сбежал голышом из реанимации, но его вернули
Фото: instagram.com

Пациент реанимационного отделения Надеждинской центральной районной больницы сбежал из учреждения голышом, но его вернули на лечение полицейские.

РИА Новости сообщает, что отделение реанимации находится на первом этаже. Около 3 часов ночи пациент выбрался через открытое окно и ушел. Дежурный врач заметил его отсутствие во время обхода и сообщил в полицию. Известно, что в реанимации у пациента не было одежды и он сбежал голышом.

В полиции пояснили, что 51-летнего мужчину госпитализировали из-за полученных во время бытовой ссоры травм. После того как он покинул больницу, его объявили в розыск как без вести пропавшего. Пациента нашли по месту жительства в поселке Шимдтовка и передали медикам. Как мужчина добрался до дома, не уточняется. Примерно в это время температура на улице в Надеждинском районе Приморья была около минус 15 градусов.

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#медицина #происшествия

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