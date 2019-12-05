В Благовещенске школьникам-инвалидам расскажут, как получить высшее образование в ДФО

6 декабря в Благовещенске пройдут два мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Жителей города познакомят с высшим инклюзивным образованием на Дальнем Востоке.

Проводить мероприятия будет специалист Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Марина Смирнова.

«Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ – у него несколько направлений. Это профориентация абитуриентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, обучение, трудоустройство и методическая работа с профессорско-преподавательским составом, который работает с таким контингентом. И завтрашнее мероприятие как раз будет из направления профориентации. Первое состоится в школе № 13 – это школа с инклюзивными классами. В процессе мероприятия мы со школьниками посмотрим, что такое медиапаспорта с профессией, что в них закладывается, поиграем на знание профессий и особенностей их характеристик, попробуем примерить на себя какие-либо профессии. И поговорим о высшем образовании. Для того чтобы поступить куда-либо и определиться со своей будущей карьерой, нужно хорошо подготовиться. Нужно знать, что ты хочешь и зачем тебе это нужно», – рассказала ИА «Амур.инфо» Марина Николаевна.

Второе мероприятие состоится в специальной коррекционной школе № 8 для детей с нарушением слуха. Марина Смирнова презентует портал «Инклюзивное образование». На этом ресурсе, в частности, выставлена и актуализируется информация по высшему образованию для абитуриентов с инвалидностью. Также пройдут разные профориентационные игры со школьниками.