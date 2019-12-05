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Директор амурской фирмы, зарабатывая деньги, получил пять лет колонии

Директор амурской фирмы, зарабатывая деньги, получил пять лет колонии
Фото: pixabay.com

В Благовещенске осужден директор, присвоивший деньги фирмы и злоупотребивший полномочиями. Организация занималась выполнением услуг по централизованному тепло- и водоснабжению, а также вывозу мусора и нечистот.

В январе 2014 года директор общества с ограниченной ответственностью, находясь на территории Селемджинского района Амурской области, решил похитить деньги, принадлежащие организации. Руководитель распорядился, чтобы бухгалтер перечислил ему деньги на личный расчетный счет.

С января по июль 2014 года на основании расходных кассовых ордеров на приобретение товарно-материальных ценностей директор получил денежные 20 197 139 рублей 4 копейки. Не оприходованными остались 4 683 288 рублей 61 копейка. Такая сумма не вернулась в кассу. Как доказал суд, этими средствами директор распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, в июле 2013 года на территории Селемджинского района Амурской области директор фирмы вместе с другим участником этого ООО решили купить фронтальный погрузчик. Протокол собрания участников ООО не составляли, договорившись устно.

Нужный погрузчик принадлежал самому директору и был оформлен на физическое лицо. Директор продал технику по завышенной цене, действуя, как позже опишет суд, «из личной заинтересованности в ущерб интересам возглавляемого им общества». Через месяц директор сам себе сдал в аренду этот погрузчик, не поставив в известность участника ООО, у которого было 50 % уставного капитала.

Договор, заключенный главой ООО с самим собой, предусматривал фиксированный ежемесячный платеж в размере 171 000 рублей. При этом фактическая стоимость одного машино-часа арендуемого погрузчика составляла всего 96 рублей 92 копейки. Так с апреля по июль 2014 года директор заработал 1 950 000 рублей.

Погрузчик тем временем трудился в Селемджинском районе. Фактическая оплата составила работы техники составила 149 741 рубль 4 копейки.

«Являясь директором ООО, обладая организационно-распорядительными функциями в указанном предприятии, используя свои полномочия вопреки интересов ООО, и имея цель на получение выгоды, получил денежное вознаграждение за аренду погрузчика в общей сумме 1 800 258 рублей 6 копеек, причинив существенный вред ООО на указанную сумму, что влечет неблагоприятные последствия для общества, нарушает права и законные интересы участника общества», – сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

В судебном заседании подсудимый не признал свою вину в предъявленном ему обвинении и отказался давать показания. Несмотря на это, его вина в совершении преступления была подтверждена исследованными в судебном заседании доказательствами.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признал наличие малолетнего и несовершеннолетнего детей. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Мужчина получил пять лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей. Отбывать наказание осужденному придется в исправительной колонии общего режима. Под стражу его заключили в зале суда.

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