Депутаты Благовещенска поспорили, какой бюджет принимают – развития или латания дыр

Фото: Благовещенская городская Дума

Впервые в истории Благовещенска деньги планируют выделить на развитие систем безопасности в учреждениях образования.

«Много внимания сейчас уделяется безопасности. В этом году впервые в бюджете выделяется более 40 миллионов именно на безопасность наших образовательных учреждений. Я думаю, что в течение года мы еще будем рассматривать не только образовательные учреждения, но и все учреждения, где находятся наши дети. (…) По каждому образовательному учреждению есть перечень. У нас 88 зданий. У нас есть турникеты, есть рамки, через которые проходят учащиеся, но есть еще частные вещи, которые нам предписывают надзорные органы выполнить, и мы над этим работаем», – рассказала Амур.инфо мэр Благовещенска Валентина Калита.

Кроме того, в бюджет заложены средства на капитальный ремонт сетей. Пока это 58 миллионов рублей. Суммы на капремонт коммуникаций планируется увеличивать в течение 2020 года.

«Мы заложили значительную сумму именно на ремонт сетей, которые, как все знают, уже в плачевном состоянии. В 2020 году планируется капитальный ремонт улицы Калинина, и совместно с заменой дорожного полотна будут меняться и сети под этой улицей. Помимо Калинина, у нас под капитальный ремонт попадает улица Воронкова, виадук на Загородной – обширная программа ремонтов по городу», – пояснил информагентству депутат Сергей Сопин.

На реализацию программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году запланировано выделить 529,4 миллиона рублей. В 2021 году – 554,8 миллиона рублей. Дорожный фонд города составит в 2020 году 784,8 миллиона рублей, в 2021-м – 847,9 миллиона рублей, в 2022-м – 292,5 миллиона рублей.

В новом году в Благовещенске отремонтируют 28 дворов. Деньги на работы запланированы в полном объеме.

«Что касается ремонта дворовых территорий, у нас работает программа "Городская среда". На нее направлены порядка 130 миллионов рублей – именно на благоустройство дворов. Это на 10 миллионов больше, чем в 2019 году», – рассказал Амур.инфо председатель комитета по бюджету Артем Салварян.

В двух школах Благовещенска построят стадионы, также выделят деньги на содержание 8 школьных спортплощадок.

«Мною было внесено предложение – выделить средства на содержание стадионов, потому что стадионы мы строим, а на содержание стадионов не выделялись средства. Предложение поддержали, и на содержание 8 стадионов будут выделены средства. Также запланированы 27 миллионов рублей на реконструкцию и строительство двух стадионов, это стадион для 16 школы и стадион для 27 школы», – сообщила журналистам председатель Благовещенской городской думы Елена Евглевская.

На создание проектно-сметной документации для строительства школы в микрорайоне Тепличный выделяют 9 миллионов рублей. На софинансирование строительства городского центра «Трибуна Холл» направят 100 миллионов. Общая стоимость объекта составляет 2,15 миллиарда рублей. 176 миллионов пойдут на продолжение реализации проекта по берегоукреплению. В 2020 году будут строить участок в районе набережной Зеи.

В целом бюджет содержит 11 программ. Предусмотрены заимствования.

«В 2020 году – это 600 миллионов рублей, в 2021 году – 528,4 миллиона рублей, в 2022 – 542,2 миллиона рублей. Расходные обязательства бюджета по обслуживанию муниципального долга определены на основании объема полученных и планируемых к получению кредитов: в 2020 году – 81,7 миллиона рублей, в 2021 году – 82,7 миллиона рублей, 2022 году – 76,2 миллиона рублей», – рассказала на заседании начальник финансового управления администрации Благовещенска Наталья Тришина. Верхний предел муниципального долга, по данным на 1 января каждого года трехлетки, определен в размере – 1,76 миллиарда рублей.

Не все народные избранники были довольны законопроектом. Депутат Александр Недосекин перед голосованием раскритиковал финансовый документ.

«Этот бюджет не является бюджетом развития. Это бюджет выживания. Промышленное производство падает, причем весьма существенно по сравнению с 2017 и 2018 годом. Даже строительство падает. Как можно голосовать за бюджет, который не позволяет городу полноценно развиваться? Вы говорите, что он бездефицитный, эта бездефицитность показушная, урезаны социальные расходы. Зарплата учителей мизерная, учебников в школах не хватает, дороги разбиты, система ЖКХ изношена. И вы говорите, что это бездефицитный у нас бюджет, что это бюджет развития? Это бюджет латания дыр! Поэтому я буду голосовать против», – объявил депутатам Александр Недосекин.

В защиту законопроекта высказался Юрий Грошев, председатель комитета думы по местному самоуправлению.

«Я бы хотел поддержать наш бюджет: помимо того, что он бездефицитный, в первую очередь, он – социально направленный. В этом бюджете предусмотрено повышение заработной платы муниципальным служащим, предусмотрена оплата за питание в детских садах, возмещение за путевки в детские лагеря и так далее. По поводу строительства в бюджете указано, сколько денег вложено в дороги, ремонт садов, строительство стадионов. И голосовать против такого бюджета? Я вас чисто по-человечески не понимаю! Я призываю коллег поддержать этот бюджет и вместе с администрацией думать над тем, как привлечь дополнительные деньги в город», – отметил Юрий Грошев.

В итоге бюджет благовещенские депутаты приняли. Из 25 народных избранников, присутствовавших на заседании, двое были против. Остальные проголосовали – за.