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5декабря
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сегодня, 14:03 0

В Благовещенске студент с игрушечным пистолетом наделал в колледже переполох

В Амурский колледж сервиса и торговли в четверг, 5 декабря, вызывали сотрудников полиции. Причиной стало то, что один из студентов принес с собой игрушечный пистолет.

«Студент третьего отделения Амурского колледжа сервиса и торговли принес на занятия игрушечный пистолет и пытался им напугать сверстников. Была незамедлительно вызвана полиция, которая подтвердила, что оружие не настоящее. С нарушителем дисциплины будет проведена разъяснительная беседа и применены меры наказания», – прокомментировала случившееся министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Выяснилось, что это не первый подобный случай после резонансного преступления в Амурском колледже строительства и ЖКХ.

«После события в Амурской колледже строительства и ЖКХ случаи, подобные сегодняшнему, произошли в нескольких школах. Это говорит о низком уровне сознательности обучающихся. Поэтому доносить детям, о чем можно шутить, о чем нельзя, и другие нравственные аспекты должны не только педагоги в рамках воспитательной деятельности, но и родители», – заявила министр.

Ситуацию также прокомментировали в УМВД России по Амурской области: «Поступило сообщение о том, что в одном из помещений учебного заведения обнаружен подозрительный предмет. На место выехали специалисты, предметов, представляющих опасность не обнаружено».

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#происшествия #студенты

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Комментарии
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  • LT

    LT
    7 минут назад

    пранкер

  • Kadet_84

    Kadet_84
    55 секунд назад

    Как нельзя кстати подходит выражение про мозги, которых не видно, т.к. находятся они находятся внутри черепа, но их отсутствие, сразу становится заметным.

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