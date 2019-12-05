В Благовещенске студент с игрушечным пистолетом наделал в колледже переполох

В Амурский колледж сервиса и торговли в четверг, 5 декабря, вызывали сотрудников полиции. Причиной стало то, что один из студентов принес с собой игрушечный пистолет.

«Студент третьего отделения Амурского колледжа сервиса и торговли принес на занятия игрушечный пистолет и пытался им напугать сверстников. Была незамедлительно вызвана полиция, которая подтвердила, что оружие не настоящее. С нарушителем дисциплины будет проведена разъяснительная беседа и применены меры наказания», – прокомментировала случившееся министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Выяснилось, что это не первый подобный случай после резонансного преступления в Амурском колледже строительства и ЖКХ.

«После события в Амурской колледже строительства и ЖКХ случаи, подобные сегодняшнему, произошли в нескольких школах. Это говорит о низком уровне сознательности обучающихся. Поэтому доносить детям, о чем можно шутить, о чем нельзя, и другие нравственные аспекты должны не только педагоги в рамках воспитательной деятельности, но и родители», – заявила министр.

Ситуацию также прокомментировали в УМВД России по Амурской области: «Поступило сообщение о том, что в одном из помещений учебного заведения обнаружен подозрительный предмет. На место выехали специалисты, предметов, представляющих опасность не обнаружено».