Подрядчика, по вине которого квартиры амурчан залило дождем, обязали завершить капремонт крыши

По информации прокуратуры, ООО «САР-холдинг» и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области заключили договоры на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества трех многоквартирных домов в поселке Архара.

«Согласно условиям договоров «САР-холдинг» принял на себя обязательство своими силами и средствами за свой счет с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить комплекс работ. А также «САР-холдинг» несет полную ответственность за выполнение работ по договорам, в соответствии с действующими нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами РФ. Фонд, являясь заказчиком по договорам, обязан контролировать качество и сроки оказания услуг и выполнения работ подрядными организациями и соответствие этих услуг и работ требованиям проектной документации», – сообщили в прокуратуре Амурской области.

В итоге было установлено, что ООО «САР-холдинг» и Фонд капремонта свои обязательства выполнили ненадлежащим образом. Из-за этого весной 2019 года многоквартирные дома, где выполнялся ремонт крыш, несколько дней, пока лили дожди, оставались с открытой кровлей. В итоге дождевые воды проникли в квартиры и причинили вред имуществу.

В ноябре работы по ремонту кровли не были завершены, не произведено утепление перекрытий, в связи с чем в квартирах зафиксировано нарушение температурного режима.

По результатам проверки прокурор Архаринского района в интересах граждан обратился в суд с требованием возложить на ООО «САР-холдинг» обязанности завершить работы по ремонту крыши домов. Архаринский районный суд, рассмотрев требования прокурора, полностью их удовлетворил. Исполнение судебного решения контролируется прокуратурой Архаринского района.