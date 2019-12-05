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Подрядчика, по вине которого квартиры амурчан залило дождем, обязали завершить капремонт крыши

Подрядчика, по вине которого квартиры амурчан залило дождем, обязали завершить капремонт крыши

Прокуратура Архаринского района по обращениям жителей поселка Архара провела проверку исполнения жилищного законодательства. Люди пожаловались, что из-за капремонта крыши их квартиры оказались затопленными дождевыми водами. Здания оказались не укрыты от непогоды.

По информации прокуратуры, ООО «САР-холдинг» и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области заключили договоры на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества трех многоквартирных домов в поселке Архара.

«Согласно условиям договоров «САР-холдинг» принял на себя обязательство своими силами и средствами за свой счет с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить комплекс работ. А также «САР-холдинг» несет полную ответственность за выполнение работ по договорам, в соответствии с действующими нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами РФ. Фонд, являясь заказчиком по договорам, обязан контролировать качество и сроки оказания услуг и выполнения работ подрядными организациями и соответствие этих услуг и работ требованиям проектной документации», – сообщили в прокуратуре Амурской области.

В итоге было установлено, что ООО «САР-холдинг» и Фонд капремонта свои обязательства выполнили ненадлежащим образом. Из-за этого весной 2019 года многоквартирные дома, где выполнялся ремонт крыш, несколько дней, пока лили дожди, оставались с открытой кровлей. В итоге дождевые воды проникли в квартиры и причинили вред имуществу.

В ноябре работы по ремонту кровли не были завершены, не произведено утепление перекрытий, в связи с чем в квартирах зафиксировано нарушение температурного режима.

По результатам проверки прокурор Архаринского района в интересах граждан обратился в суд с требованием возложить на ООО «САР-холдинг» обязанности завершить работы по ремонту крыши домов. Архаринский районный суд, рассмотрев требования прокурора, полностью их удовлетворил. Исполнение судебного решения контролируется прокуратурой Архаринского района.

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#закон #строительство

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