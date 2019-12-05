Не дождавшись приезда полиции на вызов, благовещенец сообщил о минировании дома

Прокуратура города Благовещенска утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, сообщившего заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве в жилом доме. Мужчина разозлился на сотрудников полиции, которые не торопились приехать на его телефонную жалобу на соседей.

В ноябре прошлого года 39-летний обвиняемый вечером по телефону вызвал сотрудников полиции из-за аморального поведения соседей. Не дождавшись приезда полицейских и разозлившись на это, обвиняемый позвонил по номеру телефона службы спасения «112» и сообщил о заминировании жилого дома, в котором проживал.

Для проверки полученного сообщения были привлечены силы правоохранительных органов Благовещенска, которые установили, что сообщение о заложенном взрывном устройстве является ложным.

«В связи с организацией выезда для проверки полученного ложного сообщения службам всех органов, осуществивших выезд, причинен материальный ущерб в общей сумме 14 тысяч рублей. За заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей либо принудительные работы на срок от двух до трех лет», – сообщили в областной прокуратуре.

Уголовное дело по существу рассмотрит Благовещенский городской суд.