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сегодня, 13:50 0

В электронных трудовых книжках не будет информации о наградах

В электронных трудовых книжках не будет информации о наградах

С 1 января 2021 года в России будут оформляться только электронные трудовые книжки. Бумажные носители постепенно уйдут в историю. Планируется, что с 2020-го начнется постепенный переход с бумажных носителей на электронные.

«Эти два документа будут идентичны. Единственное отличие от бумажной трудовой книжки в том, что в электронной не будет раздела "награждение". Пока не знают, как это сделать. Все остальное будет», – поясняет в программе «Простые вопросы» Марина Елисеева, начальник отдела персоницифированного учета отделения Пенсионного Фонда РФ по Амурской области.

С 1 января по 30 июня 2020 года включительно работодатели должны будут в обязательном порядке письменно уведомить работника о том, что он имеет право перейти на электронную трудовую книжку либо оставить старую бумажную. До 31 декабря каждый работник должен написать заявление о выборе того или иного вида трудовой книжки.

До какого периода будут действовать бумажные трудовые книжки и когда начнут проводиться разъяснительные семинары для работодателей, об этом в видео.

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#пенсии #Простые вопросы

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