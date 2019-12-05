Приамурье наладило сотрудничество с мировыми японскими компаниями

Амурская делегация презентовала инвестиционный, экспортный, туристический и сельскохозяйственный потенциал в Японии. Эта поездка стала первым официальным визитом амурчан в страну восходящего солнца. В результате делегации их Приамурья удалось наладить сотрудничество с мировыми японскими компаниями.

В составе амурской делегации были ведущие сельхозпредприятия региона, предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности, банки, компании, реализующие крупные инвестпроекты. Во главе амурской команды был губернатор Василий Орлов. Визит в Японию организовало областное правительство, региональный Центр поддержки экспорта. Партнером мероприятия стало Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержки экспорта, которое имеет постоянного представителя в Токио, а также Амурское отделение общества «Россия – Япония».

В мероприятии по презентации потенциала Приамурья приняли участие посол РФ в Японии Михаил Галузин, представители власти, деловых и экспертных кругов, журналисты.

«По итогам российско-японского саммита в конце июня в Осако было объявлено о проведении в 2020-2021 годах Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов. Хотелось бы надеяться, что данная инициатива позволит скрепить динамику двусторонней кооперации, в том числе по межрегиональной линии. Потенциал взаимовыгодных связей, кооперации, которая давала бы дальнейшие стимулы для развития дальнейших российско-японских отношений, очень велик. В рамках года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов, надеюсь, Амурская область сыграет важную роль. Мы чувствуем очень серьёзный интерес японских регионов к развитию связей с партнёрами в России. Я уверен, у Амурской области есть хорошие перспективы для выстраивания взаимовыгодных связей с партнёрами Японии», – отметил посол РФ в Японии Михаил Галузин.

«Мы впервые проводим подобное мероприятие в Японии. Наша цель – не только рассказать столь представительной аудитории о нашем регионе, но и представить конкретные предложения о двустороннем сотрудничестве в торговле, сельском хозяйстве, туризме, медицине, культуре и других сферах. Именно поэтому основная часть нашей делегации – это представители бизнеса. Я убеждён, что для налаживания сотрудничества Амурской области и Японии сейчас есть очень много возможностей и предпосылок. Благодаря усилиям руководителей наших стран – президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и премьер-министра Японии господина Синдзо Абэ, динамика двусторонних связей последовательно нарастает. В настоящее время взаимодействие развивается практически во всех областях. Мы возлагаем большие надежды на мероприятие года – российско-японских межрегиональных и побратимских обменов, проведение которого запланировано в 2020-2021 годах. Мы очень хотим развивать дружеские и экономические связи с Японией. Мы видим перспективы в таком сотрудничестве», – прокомментировал губернатор Василий Орлов.

Амурская делегация работала в Японии несколько дней. Сначала состоялась презентация потенциала региона, после которой прошли B2B встречи, где амурские предприятия могли непосредственно пообщаться с партнёрами из Японии. Политики и бизнесмены обсудили перспективы наращивания двустороннего сотрудничества в самых разнообразных сферах: энергетическом и газохимическом комплексах; сельском хозяйстве и поставках сельхозпродукции; развитие двусторонних контактов и обменов в гуманитарной сфере (культура, спорт, образование и др.), туризме и медицине; установление дружественных контактов между Амурской областью и префектурой Хоккайдо.

«Мы привезли показать наши основные проекты, которые мы реализуем на территории Амурской области, прежде всего, это проект канатной дороги. Это международный проект, значимый. Я думаю, он будет интересен не только тем партнёрам, с которыми мы работаем в Китае, но всему мировому сообществу, потому что это первая в мире трансграничная канатная дорогая. Ещё мы хотим показать наш проект таможенно-логистического терминала, и третий проект – это гостиница, который будет реализовываться на территории «Золотой мили», – рассказала вице-президент группы компаний «Регион» Валерия Репкова.

Большой интерес японская сторона проявляли к сое, продуктам её переработки, мёду и продукции пчеловодства.

После официальной части прошёл торжественный приём в посольстве России в Японии. К слову, на этом мероприятии выступил знаменитый амурский хор «Возрождение». Хористы представили русскую национальную культуру, а также исполнили японские песни. Как отметил глава Приамурья, в основе экономического сотрудничества должно быть сотрудничество в культурной и гуманитарной сфере.

Также представители делегации побывали на острове Хоккайдо.

«Хоккайдо – агропромышленный регион Японии, для нас это главный партнёр. Мы рассчитываем, что наша продукция будет востребована на японском рынке. Есть принципиальное решение с министерством сельского хозяйства Российской Федерации о субсидировании затрат на доставку нашей продукции до портов. Считаем, что наша продукция будет конкурентоспособна», – сказал Василий Орлов.

Надо сказать, что у Приамурья уже есть успешный опыт – в Страну восходящего солнца поставляются опытные партии соевого шрота амурской компанией «Соя АНК».

«Уже есть несколько контрактов, которые мы заключили с японцами. Мы можем предложить больше, но пока у нас опытные партии небольшие – в месяц 120-150 тонн соевого шрота без ГМО. У японцев очень высокие требования к партнёрам и самой продукции. Но если с ними удалось заключить контракт, можно быть уверенными, что это долгосрочное сотрудничество», – пояснил генеральный директор «Соя АНК» Павел Инюточкин.

Амурская делегация посетила на острове Хоккайдо животноводческий комплекс OakLeaf (Оуклиф), компанию по производству кормов Taisei (Тайсейсирё), сельскохозяйственный кооператив «Нэмуро и Обихиро», который уже покупает шрот в Амурской области.

«В рамках официального визита мы решали несколько задач. В первую очередь продвигали и устанавливали контакты. Приехали крупнейшие амурские производители и инвесторы. Помимо презентации, мы организовали точечные B2B контакты. С японской стороны откликнулось более 35 крупнейших компаний. Такие как «Сумитомо Корпорэйшн», «Соджис», «Марубени», «Мицуи», «Хоккайдо Корпорейшн», «Ирекс» и др. Это мировые гиганты, многие из которых имеют филиалы по всему земному шару. Их представители встретились с нашим бизнесом», – рассказал директор АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» Павел Пузанов.