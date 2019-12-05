Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:18 0

Sohu: почему китайцы называют россиян воинственным народом

Sohu: почему китайцы называют россиян воинственным народом
Фото: Амур.инфо

Сегодня в Китае многие называют россиян «воинственным народом». Об этом пишет китайское издание Sohu, называя одной из причин русскую зиму, похожую на острый кинжал.

В статье приводится мнение, что Россия – это страна, которой удалось захватить больше всего земель за всю свою историю. Во времена Российской империи и Советского Союза территория страны достигала 25 миллионов квадратных километров, тогда как сейчас осталось всего 17 миллионов квадратных километров.

Автор отмечает, что в России суровые климатические условия. Температура в Сибири зимой может достигать минус 70 градусов. Русскую зиму автор статьи сравнивает с «острым кинжалом», который неоднократно помогал русским побеждать в войнах.

В пример приводится Северная война против Швеции (1700-1721), Отечественная война (1812) против Французской империи во главе с Наполеоном и Великая Отечественная война (1941-1945) против Германии во главе с Адольфом Гитлером.

Издание подчеркивает, что Россия умеет выживать в такую экстремальную погоду, и россиян действительно стоит называть «воинственным народом» в полном смысле этого слова.

По словам автора, в эпоху правления династии Цин (1644-1912) китайцы презрительно называли жителей России «волосатиками», поскольку страна захватила немало территорий Китая. Однако сегодня местные жители по большей части называют россиян «воинственным народом».

По информации РИА Новости.

Просмотров всего: 389

#жизнь #Китай #природа

распечатать


В России и мире

Супруги прожили вместе 68 лет и умерли с разницей в один день
Общество

В Приморье сняли на видео уникальные кадры с тигрятами-тройняшками
Общество

У неработающих пенсионеров с 1 января вырастут пенсии
Общество

Минприроды Приамурья: труба, вызвавшая оползень в Моховой Пади, относится к АКС
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь