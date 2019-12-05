Sohu: почему китайцы называют россиян воинственным народом

Фото: Амур.инфо

В статье приводится мнение, что Россия – это страна, которой удалось захватить больше всего земель за всю свою историю. Во времена Российской империи и Советского Союза территория страны достигала 25 миллионов квадратных километров, тогда как сейчас осталось всего 17 миллионов квадратных километров.

Автор отмечает, что в России суровые климатические условия. Температура в Сибири зимой может достигать минус 70 градусов. Русскую зиму автор статьи сравнивает с «острым кинжалом», который неоднократно помогал русским побеждать в войнах.

В пример приводится Северная война против Швеции (1700-1721), Отечественная война (1812) против Французской империи во главе с Наполеоном и Великая Отечественная война (1941-1945) против Германии во главе с Адольфом Гитлером.

Издание подчеркивает, что Россия умеет выживать в такую экстремальную погоду, и россиян действительно стоит называть «воинственным народом» в полном смысле этого слова.

По словам автора, в эпоху правления династии Цин (1644-1912) китайцы презрительно называли жителей России «волосатиками», поскольку страна захватила немало территорий Китая. Однако сегодня местные жители по большей части называют россиян «воинственным народом».

По информации РИА Новости.