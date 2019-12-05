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Актёру инклюзивного театра «Крылья» Ивану Христолюбову необходима помощь для лечения

Актёру инклюзивного театра «Крылья» Ивану Христолюбову необходима помощь для лечения

Актер известного на Дальнем Востоке благовещенского инклюзивного любительского театра «Крылья» Ивану Христолюбову нужна помощь. Иван — инвалид I группы с детства. Теперь он борется с ещё одним испытанием: у него обнаружили плоскоклеточный рак слизистой языка.

Сейчас Иван находится в Москве, на лечении, где ему предстоит сложнейшая операция. Операция была запланирована на 4 декабря. Средства необходимы для оплаты лечения и дальнейшего восстановления.

«Иван очень талантливый, добрый с открытой душой человек. Всем коллективом театр “Крылья” борется и поддерживает Ванечку. Будем благодарны любой помощи! Спасибо всем тем, кто её уже оказал!» — отметили актеры театра и коллектив Амурского областного дома народного творчества.

Иван Христолюбов уже известен амурскому зрителю и в этом году стал обладателем приза «Лучшая мужская роль второго плана» на фестивале-конкурсе студенческих и любительских театров России, который проводился в Хабаровске.

Номер карты Сбербанка 2202 2003 8248 4705.

Перевести можно также по номеру телефона 8-924-670-17-57,

Получатель: Иван Николаевич Х.

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