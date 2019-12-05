Актёру инклюзивного театра «Крылья» Ивану Христолюбову необходима помощь для лечения

Актер известного на Дальнем Востоке благовещенского инклюзивного любительского театра «Крылья» Ивану Христолюбову нужна помощь. Иван — инвалид I группы с детства. Теперь он борется с ещё одним испытанием: у него обнаружили плоскоклеточный рак слизистой языка.

Сейчас Иван находится в Москве, на лечении, где ему предстоит сложнейшая операция. Операция была запланирована на 4 декабря. Средства необходимы для оплаты лечения и дальнейшего восстановления.

«Иван очень талантливый, добрый с открытой душой человек. Всем коллективом театр “Крылья” борется и поддерживает Ванечку. Будем благодарны любой помощи! Спасибо всем тем, кто её уже оказал!» — отметили актеры театра и коллектив Амурского областного дома народного творчества.

Иван Христолюбов уже известен амурскому зрителю и в этом году стал обладателем приза «Лучшая мужская роль второго плана» на фестивале-конкурсе студенческих и любительских театров России, который проводился в Хабаровске.

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Перевести можно также по номеру телефона 8-924-670-17-57,

Получатель: Иван Николаевич Х.