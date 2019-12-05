Жители Чигирей возмущены несправедливой платой за вывоз нечистот

Жители села Чигири, чьи многоквартирные дома не подключены к центральному водоснабжению, возмущены новой системой оплаты услуг по вывозу жидких бытовых отходов. Раньше они платили по счетчикам за фактически потребленную воду, сейчас расчеты будут вестись, исходя из квадратуры жилья. Но оказалось, такая система не нова и является единственно верной и законной.

Массовые жалобы начали поступать в редакцию Амур.инфо от жителей нескольких домов, которые обслуживает управляющая компания «Квартал 28».

«В Чигирях дома на септиках. Со слов управляющей компании, в ближайшее время нас переводят на оплату вывоза ЖБО по квадратам. Это вызвало огромный резонанс в селе. Как так? На каком основании? Для чего индивидуальные приборы учёта?» – поделилась жительница Чигирей.

«Решили, что теперь мы должны платить за вывоз ЖБО по квадратным метрам, это ужас. В нашем доме почти все старики со своей маленькой пенсией. Раньше по приборам учета оплата была. Есть входящий прибор учета воды в дом и поквартирно еще приборы учета стоят, брали плату по кубам. Я живу в квартире 32 квадрата, сколько теперь буду платить, не представляю. Раньше за 7 кубов у меня получилась сумма 980 рублей в месяц. То есть за куб – 140 рублей. Я не знаю, куда мне еще писать, кроме СМИ. Что нам теперь делать?» – высказалась другая местная жительница.

«Требуем объяснить, на каком основании такие начисления будут. Ведь в однушке могут жить пять человек, а в двушке – один, и, конечно, количество потребленных кубометров воды будет разным. У нас не централизованная канализация, а септик. А значит в ЖБО идёт и вся вода. Суммы будут баснословными, люди недовольны именно этим. Причем такой расчёт выбрала не управляющая компания. Их устраивал вывоз и начисление по счетчикам. Но их обязуют считать иначе», – добавил еще один житель села.

В управляющей компании «Квартал 28» подтвердили, что людям придется платить по-новому. Оказалось, что жители домов в Чигирях, которые находятся на обслуживании других управляющих компаний, давно платят за ЖБО, исходя из квадратуры жилья. Плата по кубометрам была только у 40 домов, которые обслуживает «Квартал 28». Но теперь и их обязали вводить другую систему оплаты.

«В Чигирях три управляющие компании, которые обслуживают дома, в том числе занимаются сбором и вывозом жидких бытовых отходов. Все дома в Чигирях на септиках, централизованного водоотведения там нет. Люди, живущие в домах, которые мы обслуживаем, платили раньше за кубометр, то есть за ту воду, которую фактически вылили по приборам учета. На сегодняшний день органы государственного жилищного надзора выписали нам предписание, что необходимо делать расчет по квадратным метрам. Нас еще два года назад пытались обязать брать за ЖБО по квадратам, но мы настаивали на своем и брали за кубометр. Госорган считает как? Если это не централизованное водоотведение, то это жилищная услуга, а жилищная услуга подразумевает сбор оплаты исходя из квадратного метра. Это по закону так. Вода из дома собирается в емкости – септик или выгребная яма – и на этом, считается, цикл прерван. Но дело в том, что мы эту воду собираем вакуумными машинами и отправляем на завод для переработки. То есть получается, что цикл не прерван, потому как вода очищается и дальше используется. И поэтому расчет должен идти по кубометрам, исходя из потребленной воды», – сказал директор УК «Квартал 28» Юрий Корнеенков.

Юрий Валерьевич также отметил, что второй причиной, по которой управляющая компания не хотела переходить на оплату по квадратуре, было то, что плата тогда получилась бы несоизмеримой с фактически потребленной водой: «Как происходят расчеты? Берется общая площадь многоквартирного дома и делится на количество потребленной воды в месяц всеми жителями. Получается какой-то коэффициент. Затем мы его умножаем на квадратные метры каждой квартиры. И выходит цифра, которая может быть совершенно несправедливой. То есть пенсионерка могла потратить всего три куба, а заплатить ей придется как за семь, например. А в следующем месяце, если общедомовый расход воды будет больше, она заплатит еще больше. И тут же для сравнения берем другую квартиру, которая по площади может быть в два раза меньше, чем жилье пенсионерки, но проживает там, скажем, четыре человека. То есть они по факту потратят больше воды, но платить будут меньше. А как быть тем, кто купил жилье, но не живет там? Они при этом тоже платят на общих условиях».

Директор УК «Квартал 28» добавил, что доказать свою правоту компания пытается уже давно: были написаны заявления и в прокуратуру, и в УФАС, и в жилинспекцию, но результатов это не дало. «Жилищная инспекция грозит нам штрафом в 250 тысяч, если мы не перейдем на эту систему. Поэтому мы вынуждены подчиниться. Более того, нам еще придется делать перерасчет. Мы по одному дому уже посчитали и получилось фактически одна квартира потребила 4 куба, а по перерасчету по квадратам вышло 17 кубов», – подытожил Юрий Корнеенков.

Между тем в жилищной инспекции ИА «Амур.инфо» разъяснили, что плата за квадратный метр продиктована федеральным законодательством.

«О том, что расчет размера платы за услугу по вывозу жидких бытовых отходов производился исходя из объемов, определенных по показаниям индивидуальных приборов учета водоснабжения, по тарифу за 1 кубический метр, утвержденному общим собранием собственников помещений в МКД, инспекции стало известно из обращений жителей села Чигири в 2019 году. В связи с чем инспекцией были проведены внеплановые документарные проверки, и в адрес исполнителя услуг выданы предписания о приведении расчетов за ЖБО в соответствие с действующим законодательством», – прокомментировали в государственной жилищной инспекции Амурской области.

Там же добавили, что в соответствии с частью 4 статьи 154 Жилищного кодекса РФ, услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов не отнесены к коммунальным услугам. Согласно пункту 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением правительства РФ в 2006 году, услуга по вывозу жидких бытовых отходов относится к услугам по содержанию общего имущества (жилищные услуги), следовательно, не подлежит государственному регулированию. Собственники помещений обязаны нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество. Таким образом, размер платы за жилищные услуги, в том числе за вывоз ЖБО, определяется исходя из 1 квадратного метра занимаемой площади, сказали специалисты.

При этом размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме определяется на общем собрании собственников с учетом предложений управляющей организации и устанавливается на срок не менее чем один год. Цена услуг по вывозу бытовых отходов определяется соглашением между исполнителем и потребителем. Собственники самостоятельно не вправе изменить порядок расчета размера платы за жилищные услуги исходя из квадратного метра на иной порядок расчета, добавили в жилинспекции.

Что касается счетчиков, специалисты пояснили, что у жильцов стоят индивидуальные приборы учета холодного и горячего водоснабжения. Счетчиков по водоотведению у них никогда не было. Расчет платы за вывоз ЖБО ранее вели исходя из израсходованной воды.