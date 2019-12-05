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Новый вид мошенничества в Благовещенске: покупателям недвижимости предлагают заплатить за просмотр квартиры

Новый вид мошенничества в Благовещенске: покупателям недвижимости предлагают заплатить за просмотр квартиры
Фото: www.freepik.com

Мужчина разместил объявление о продаже квартиры по очень привлекательной цене, но за ее просмотр просит перевести 10-15 тысяч рублей.

Объявление о продаже квартиры размещено на одной из площадок с частными объявлениями. Цена указана ниже рыночной. Мужчина, который якобы продает эту квартиру, по телефону сообщил, что он сейчас не в городе. И что эту квартиру у него уже готовы купить.

"Мне предложили 15 000 рублей агенты, чтобы я придержал квартиру для их покупателей. Но мы с вами можем договориться. Если вы действительно хотите посмотреть эту квартиру, можете перевести мне на карту 10-15 тысяч рублей", - предложил "продавец".

По его словам, он находится в Хабаровске, но готов уже на следующий день приехать на показ в Благовещенск. Если, конечно, покупатель докажет серьезность намерений задатком.

К слову, спустя короткий промежуток времени объявление было удалено.

Гильдия риэлторов Приамурья призывает благовещенцев быть бдительными и не соглашаться на подобные схемы. Низкая стоимость квартиры - уже повод насторожиться. А вносить задатки нужно только с соответствующим оформлением всех документов - расписками и составлением договора.

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