Амурские самбисты привезли призы из Приморья

Амурские самбисты стали призерами международного юношеского турнира. Он прошел в Артеме Приморского края. Турнир проходит 8 год подряд. В этот раз он собрал около 800 спортсменов от 7 до 15 лет.

В соревнованиях приняли участие иностранцы – спортсмены из Южной Кореи боролись за призы в боевом самбо.

Амурчанам – область представляли порядка 20 человек, в том числе 14 воспитанников спортивной школы олимпийского резерва – пришлось соперничать со спортсменами Сахалинской области, Камчатского, Хабаровского и Приморского краев, Якутии и Забайкалья. В итоге 6 человек стали призерами турнира, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Первое место завоевал Петр Архипов. Второе место разделили Егор и Степан Черкашины. На третьем оказались Максим Дубосарский, Павел Сойников и Егор Базалеев.