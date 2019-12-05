Очевидцы: в Благовещенске загорелся автобус с пассажирами (видео)

Фото: кадр видео

Обновлено: 12:42



Утром 5 декабря в Благовещенске случилось происшествие с автобусом маршрута № 8. По словам одной из пассажирок, он загорелся. Автобус был полон людей.

Пассажирка на месте происшествия сняла видео. Правда, в ролике не видно пламени, только дым.

«Сегодня это было. На 06:55 мы отъезжали от поселка Нового. До Радиоцентра доехали, и там автобус загорелся. Мы еще сразу не поняли, что за дым в салоне, потом давай выбегать все», – поведала женщина ИА «Амур.инфо».

По ее словам, горело в задней части автобуса: «Когда сзади зашла, там огонь виден был». Пассажиры, оказавшиеся на улице, быстро замерзли и уезжали на попутках. Пострадавших не было.

На предприятии «Автоколонна 1275», которое занимается перевозками по маршруту № 8, агентству пояснили, что утром 5 декабря произошло задымление в автобусе.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Амурской области.