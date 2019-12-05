Супруги прожили вместе 68 лет и умерли с разницей в один день

В США супруги прожили вместе 68 лет и скончались с разницей в один день. У мужчины нашли рак, а у женщины – сердечную недостаточность.

Робин (Robin) и Корин Джонсон (Korinne Johnson) поселились на ферме в округе Норсленд через некоторое время после свадьбы. Они прожили там 67 лет, выращивали овощи и воспитывали нескольких детей.

Полгода назад здоровье обоих стало заметно ухудшаться, и их госпитализировали. У Робина нашли рак, а у Корин – сердечную недостаточность. Женщина скончалась 24 ноября в возрасте 87 лет, а на следующий день умер и ее 88-летний супруг, сообщает «Лента.ру».

У пары осталось шесть братьев и сестер, семь детей, 14 внуков и 15 правнуков. Поминальная церемония назначена на 10 декабря.

В июле 2019 года сообщалось о супругах, которые прожили вместе 71 год и умерли в один день. Между их смертями прошло всего 12 часов.