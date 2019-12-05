В Приамурье организацию, арендующую землю, оштрафовали за безответственность

Одно их амурских предприятий оштрафовано на 1,6 миллиона рублей. Общество с ограниченной ответственностью, арендующее несколько земельных участков в Мазановском районе, нарушило требования Земельного кодекса РФ. Однако назначенный штраф организация не выплатила. В результате его удвоили.

По результатам внеплановой проверки регионального управления Россельхознадзора организация привлечена к административной ответственности за невыполнение обязанностей, направленных на охрану земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в ее пользовании. Земельные участки общей площадью более 70 гектаров засорены древесно-кустарниковой растительностью прошлых лет. Это может привести к нарушению плодородного слоя почвы и ухудшению качественного состояния земель.

За совершение правонарушения предприятию был назначен штраф 800 тысяч рублей, однако, он им не оплачен в установленный законом срок. В связи с этим управление обратилось в суд. Постановлением суда предприятие подвергнуто административному наказанию в виде удвоения ранее назначенного штрафа.

Общая сумма, подлежащая уплате, составила 1 миллион 600 тысяч рублей. Юридическое лицо обжаловало данное решение в судебном порядке, однако суд оставил жалобу без удовлетворения.