Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:54 0

В Приморье сняли на видео уникальные кадры с тигрятами-тройняшками

В Приморье сняли на видео уникальные кадры с тигрятами-тройняшками
Фото: primamedia.ru

Редкие кадры, на которых три диких амурских тигренка резвятся в ожидании мамы, попали на камеру в национальном парке «Земля леопарда». Игры диких животных засняла фотоловушка, сообщает ИА PrimaMedia.

Увлекательный эпизод из жизни краснокнижных обитателей заповедного леса запечатлела камера. Тигрята провели перед фотоловушкой несколько часов, полных исследований, игр и безмятежного отдыха. Пока мама-тигрица охотилась, малышам было некогда скучать: они решили сами провести себе «подготовительные курсы» взрослой жизни.

Играя, тигрята тренировали навыки борьбы и охоты. Особо яркими моментами схваток стали таскание за хвост и звериные объятия. Как объясняют ученые, так хищники учатся общаться между собой, а также занимаются физподготовкой, что крайне важно для детского развития. Малыши даже делят «добычу» в виде лесной игрушки.

«Котятам около четырех месяцев – это самый игривый период их жизни, и именно во время игр закладываются социальные навыки, необходимые во взрослой жизни, – отметила сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Екатерина Блидченко. – В игре котята отрабатывают все типы поведения, которые потом будут встречаться уже во взрослой жизни. Каждая игра имеет свои правила, которым учатся придерживаться все тигрята в выводке. В этом возрасте они отрабатывают охотничьи элементы, моделируя эпизод настоящей охоты».

Перед камерой котята пробыли весь день и только вечером покинули место съемки. Скорее всего, они откликнулись на призыв тигрицы идти ужинать.

Просмотров всего: 73

#Дальний Восток #животные #природа

распечатать


Культура

На «Дальневосточной ярмарке» в Москве угощают пельменями с икрой и мидиями с ладонь

Власть

Власти Владивостока будут отстаивать в суде контракт с экс-компанией Олега Гуменюка
Общество

Минприроды Приамурья: труба, вызвавшая оползень в Моховой Пади, относится к АКС
Экономика

На объектах «ВСТО» в Амурской области работают почти 1 800 человек
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь