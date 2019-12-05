В Приморье сняли на видео уникальные кадры с тигрятами-тройняшками

Увлекательный эпизод из жизни краснокнижных обитателей заповедного леса запечатлела камера. Тигрята провели перед фотоловушкой несколько часов, полных исследований, игр и безмятежного отдыха. Пока мама-тигрица охотилась, малышам было некогда скучать: они решили сами провести себе «подготовительные курсы» взрослой жизни.

Играя, тигрята тренировали навыки борьбы и охоты. Особо яркими моментами схваток стали таскание за хвост и звериные объятия. Как объясняют ученые, так хищники учатся общаться между собой, а также занимаются физподготовкой, что крайне важно для детского развития. Малыши даже делят «добычу» в виде лесной игрушки.

«Котятам около четырех месяцев – это самый игривый период их жизни, и именно во время игр закладываются социальные навыки, необходимые во взрослой жизни, – отметила сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Екатерина Блидченко. – В игре котята отрабатывают все типы поведения, которые потом будут встречаться уже во взрослой жизни. Каждая игра имеет свои правила, которым учатся придерживаться все тигрята в выводке. В этом возрасте они отрабатывают охотничьи элементы, моделируя эпизод настоящей охоты».

Перед камерой котята пробыли весь день и только вечером покинули место съемки. Скорее всего, они откликнулись на призыв тигрицы идти ужинать.