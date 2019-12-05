В Приморье сняли на видео уникальные кадры с тигрятами-тройняшками
Редкие кадры, на которых три диких амурских тигренка резвятся в ожидании мамы, попали на камеру в национальном парке «Земля леопарда». Игры диких животных засняла фотоловушка, сообщает ИА PrimaMedia.
Увлекательный эпизод из жизни краснокнижных обитателей заповедного леса запечатлела камера. Тигрята провели перед фотоловушкой несколько часов, полных исследований, игр и безмятежного отдыха. Пока мама-тигрица охотилась, малышам было некогда скучать: они решили сами провести себе «подготовительные курсы» взрослой жизни.
Играя, тигрята тренировали навыки борьбы и охоты. Особо яркими моментами схваток стали таскание за хвост и звериные объятия. Как объясняют ученые, так хищники учатся общаться между собой, а также занимаются физподготовкой, что крайне важно для детского развития. Малыши даже делят «добычу» в виде лесной игрушки.
«Котятам около четырех месяцев – это самый игривый период их жизни, и именно во время игр закладываются социальные навыки, необходимые во взрослой жизни, – отметила сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Екатерина Блидченко. – В игре котята отрабатывают все типы поведения, которые потом будут встречаться уже во взрослой жизни. Каждая игра имеет свои правила, которым учатся придерживаться все тигрята в выводке. В этом возрасте они отрабатывают охотничьи элементы, моделируя эпизод настоящей охоты».
Перед камерой котята пробыли весь день и только вечером покинули место съемки. Скорее всего, они откликнулись на призыв тигрицы идти ужинать.
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