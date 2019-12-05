На «Дальневосточной ярмарке» в Москве угощают пельменями с икрой и мидиями с ладонь

Торговые павильоны «Дальневосточной ярмарки» в центре Москвы на Новом Арбате вместили все 11 регионов ДФО. В них можно купить и попробовать продукты с Дальнего Востока. Таежный мед выставлен в павильонах Приамурья и Еврейской автономной области. Мясные деликатесы привез Забайкальский край. Но основу ассортимента составляет рыбная продукция.

Красную рыбу в самых разных видах – консервированную, мороженую, вакуумированную – привезли Камчатка и Чукотка, Хабаровский край и Сахалинская область, Приморье и Магаданская область. В павильонах выставлены икра, крабы, креветки и другая морская продукция. В павильоне Якутии можно приобрести речную белую рыбу (омуля, чира и нельму), оленину и жеребятину.

Всего дальневосточные регионы привезли порядка 240 тонн. За первые два дня ярмарки продано более 8 тонн. По предварительным подсчетам организаторов, общий объем продаж будет в два раза больше. Оставшуюся продукцию регионы завезут в столичные торговые сети и свои фирменные магазины в Москве.

Икру, рыбу, морепродукты, среди которых гигантская мидия Грэя размером с ладонь, а также мед и книги, можно купить на ярмарке со скидкой от 5 до 20 %, попав в «счастливые часы», которые закрепил за своим павильон каждый регион.

Работает на ярмарке и фудкорт. Повара предлагают гостям отведать блюда дальневосточной кухни: бургер с крабом опилио, пельмени с красной икрой, паровые булочки пянсе с древесными грибами и бурятскую выпечку боовы со сгущенкой.

«Дальневосточную ярмарку» посетил зампред правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. «Меня радует настроение, с которым приехали дальневосточники. Это показывает, что третий год подряд сохраняются все основные идеи, которые мы заложили во время первой «Дальневосточной ярмарки» два года назад. Первое –покормить москвичей дальневосточной рыбой, угостить таежным медом, напоить чаем. Это все здорово, потому что Дальний Восток – источник экологически чистых продуктов. Второе – сделать Дальний Восток ближе. «Дальневосточная ярмарка» знакомит жителей и гостей столицы с обычаями, ремеслами и бытом коренных и малочисленных народов, дает возможность людям поучаствовать в мастер-классах и почувствовать себя дальневосточником, а, может быть, приехать на Дальний Восток, чтобы там жить и работать», – отметил Юрий Трутнев.

Между торговых павильонов разместились несколько сценических площадок, на которых проходит нон-стоп концерт региональных творческих коллективов. В теплых павильонах посетителей ждут увлекательные мастер-классы, тематические игры и конкурсы для детей.

В зоне «Дальневосточная тайга» в интерактивной форме представлена информация об экономике Дальнего Востока и возможностях для предпринимателей. Индекс промышленного производства в ДФО по итогам 9 месяцев 2019 года составляет 106,9 %. Это более чем в два раза превышает среднероссийский уровень. С помощью режимов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток, инфраструктурной господдержки на разной стадии реализации находится более 2 тысяч инвестпроектов, уже заработало 276 предприятий, создано более 40 тысяч рабочих мест, сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО.

«Дальневосточная ярмарка» проводится в столице в третий раз, являясь одним из центральных событий «Дней Дальнего Востока в Москве». Все посетители ярмарки приглашаются на Фестиваль Дальнего Востока, который пройдет несколькими днями позже – с 12 по 14 декабря в московском Экспоцентре.