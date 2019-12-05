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СМИ: сидевшему в Приамурье Вячеславу Цеповязу предъявили новые обвинения

СМИ: сидевшему в Приамурье Вячеславу Цеповязу предъявили новые обвинения
Фото: РИА Новости

Следователи решили возобновить дело члена кущевской банды Цапков Вячеслава Цеповяза. Ему предъявили новые обвинения в вымогательстве крупных сумм у кубанских предпринимателей. Об этом сообщил адвокат Цеповяза.

По словам Генриха Хачатурова, в ближайшее время Цеповяза, который теперь отбывает наказание в омской тюрьме, допросят по новым преступным эпизодам.

Юрист уточнил, что если его клиента признают виновным по этим обвинениям, то могут приговорить к дополнительному сроку продолжительностью от семи до пятнадцати лет лишения свободы, передает «Инфо24».

Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. Банда орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 годы. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Сервера Аметова.

Цеповяз отбывал наказание в исправительной колонии № 3 в селе Среднебелая Ивановского района Амурской области. Осенью 2018 года в СМИ были опубликованы фотографии Цеповяза, сидящего в компании за столом с крабами и шашлыками в привилегированных условиях. В колонии были выявлены нарушения, связанные с послаблением режимных требований, незаконным предоставлением свиданий, посылок и передач, дополнительных платных медицинских услуг. Затем их устранили, при повторной прокурорской проверке в марте 2019 года прежних нарушений уже не выявили.

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#криминал

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